Kiss Gábor 2008 óta az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola pedagógusa, néptánctanára. A tanszak feladatait Paár Tibortól vette át. A tanár úr a fehérvári Ikarus Senior Táncegyesületben a mai napig is táncol. Az enyingi református iskola mellett Csókakőn, Móron, Nagylókon, Sárkeresztesen, Soponyán és Zichyújfaluban is tanítja a fiatalokat. A néptánc szeretetére!

A Tinódiban a néptánc az egyik legerősebb művészeti ág – mind az ide járó diákok, mind pedig a fellépések szempontjából is. Bár az általános iskolai művészetoktatásnak nem a művészképzés a célja, a művészetet eszközként használják a személyiség teljesebb kibontakoztatása érdekében, azonban olyan tinódis öregdiák is van, aki profi néptánckarriert futott be felnőttként. Nevezetesen Hajdú Sarolta Rege a Magyar Nemzeti Néptáncegyüttesben.

Az iskola néptáncosai azért is várták fokozott izgalommal a tatai néptáncversenyt, mert a pandémia miatt az elmúlt két évben a fellépések száma is drasztikusan leapadt. Kiss Gábor tanévenként 15–20 fellépésre viszi tanítványait, és ehhez jönnek még hozzá „békeidőben” a határon belüli és túli versenyek.

A tatai versenyen élőzene várta a kilenc fellépő csoportot. A zenekari próba után a tinódis diákoknak Kelényi Andi segített az öltöztetésben, aki az iskola néptáncos ruhatárát az elmúlt években folyamatosan bővíti szebbnél szebb ruhákkal. Sőt, Andi még gyönyörű frizurákat is varázsolt a lányoknak – árulta el lapunknak Iván Géza református lelkész.

A gyerekeknek két percnyi táncot kellett bemutatni a három tagú zsűri előtt. Kiss Gábor nagyon büszke a kis növendékekre, egyrészt a táncuk miatt, másrészt azért is, mert a gyerekek maguk választották ki, hogy mit szeretnének táncolni. Kertai Fanni és Kovács Hanna (3.b osztály) alapi páros ugróst, Balogh Regina és Demeter Viktória (5. osztály) pedig bodrogközi csárdást járt.