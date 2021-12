Több mint tíz esztendeje találta ki Nagyné Szita Erzsébet, a bicskei művelődési központ (ma már nyugalmazott) igazgatója és munkatársa, Kiss Irén keramikus, szakkörvezető, hogy karácsonyi képeslapot készítenek. Adventre mindig nagy lelkesedéssel készültek, s törekedtek arra, hogy valami újdonsággal is meglepetést szerezzenek, mondta Szita Erzsébet. Kezdetben Küldd el kívánságodat a Mikulásnak! címmel hirdettek rajzpályázatot, ezt követte a képeslap-terveztetés. Az óvodák, az iskolák szinte mind részt vettek az akcióban, s ez a korosztály maradt az újra és újra pályázók között. A legszebb munkákból kiállítást rendeztek az eredményhirdetés után, az advent egyik szép eseménye volt a tárlat. Már alpolgármesterként is aktívan zsűrizett Bálint Istvánné jelenlegi polgármester, 100-150 rajz is beérkezik ilyenkor, különböző technikákban.

A leglátványosabbak a színes festmények, mondta Takács József, a felújítás alatt álló művelődési ház és intézményeinek közös igazgatója. Meghosszabbították a nevezési időt, december 3-ig még befogadják a pályamunkákat. Idén is Mikulásházzá alakul a Kultúrkúria, lesz Mikulás­vonat is.