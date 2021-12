Az első adventi gyertya meg­gyújtásakor a lakosság már láthatta azt a betlehemi csodát, melyet Varga Norbert, „a láncfűrészes fafaragó” készített a helyieknek. A jászol faragott alakjaival olyan, mintha a művész fába fagyasztotta volna a 2021 évvel ezelőtti pillanatot. Zavarba ejtően, élethűen „ott vannak” mindannyian: József és Mária, a becsomagolt kis Jézus, a három király, az állatok – mind, mintha épp szólnának, mozdulnának. Fröccsöntött világunkban üdítően kivételes betlehemi jászolt láthat tehát az, aki – akár csak ezért is – ellátogat Pázmándra.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

De kezdjük az elején: – 2019-ben merült fel bennem az ötlet, hogy készítenék egy életnagyságú betlehemet – emlékezik vissza az alkotó. – Volt róla szó, hogy alkotótábor keretein belül készüljön el, de ezt elvetettem, mert a sokféle fafaragó túl sokféle stílust hozott volna egy olyan műbe, ami egységet kíván. Felajánlottam hát, hogy ha a falu az alapanyagköltségeket állja, akkor én elkezdem gyűjteni saját zsebből a többit, és elkészítem – mondja Norbert, aki 2020-ban sajnos a Covid miatt nem tudta megvalósítani a tervet. A 2021-es évnek azonban már úgy állt neki, hogy „ezt meg akarom valósítani”. El is kezdte gyűjteni a rávalót, hiszen rengeteg járulékos költsége van egy ilyen alkotásnak. Szeptemberben látta azonban, hogy nem lesz meg hozzá a teljes költségvetés. Így fordult a pázmándi önkormányzathoz, ahol segítettek pályázatot írni. Így lett, hogy nyertek 1 millió forintot, melyből 500 ezer forintot a betlehemre, 500 ezer forintot az adventi programokra költhettek. S megkezdődhetett az alkotói munka.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

– Készítésekor arra gondoltam, hogy számomra fontos üzenetet is hordoz ez az alkotás: azt, hogy a mások átlépése helyett a segítés, támogatás legyen a cél. Nemcsak a virtuális világban, de a való életben is érdemes tenni, dolgozni egy-egy sikerért, jó ügyért – mondja, s hozzáteszi, a mai fiatalságnak is üzen projektjével: szükség van az összefogásra, egymás segítésére ahhoz, hogy létrejöjjön egy ilyen kisebb csoda. Mert hiszen lám, itt van ez a betlehem is: volt, aki pályázatíró tudásával segített, más komoly árengedménnyel adta neki a hozzávalókat, az akolhoz pedig egy fehérvári vállalkozó adta az alapanyagot. – Nem minden a pénz körül forog. A jóindulat, jó szándék, tenni akarás sokkal fontosabb kell hogy legyen az állandó anyagiaskodásnál. Ez volt a fejemben, amikor készítettem.

Sokféle akadály ellenére sikerült megvalósítania Norbertnek a projektet, de a pázmándiak privát üzenetekben bátorították. A fa alapanyagot egy fatelepről hozták, s két hónap alatt, heti hat napon át dolgozott rajta. – Kicsit elnéztem az adventi heteket, így a végén még bele kellett húzni – mondja, de kemény fából faragták Norbit, ahogy a betlehemet is: tartós kőrisfát használt hozzá. Akár szabad ég alatt is megállja a helyét. De nem szánnak neki ilyen sorsot, az ünnepek után a felújított tájház végében lévő nyitott pajtába kerül. Ugyanúgy berendezik, ahogy most a főút mellett áll. Így akár év közben is megtekintheti, aki szeretné. Mert az üzenet, amit hordoz, örök érvényű, nem csak karácsonykor van létjogosultsága.