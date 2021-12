Mintegy 80 vendéget vártak a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Klub Polonia rendezvényére, amelyre Andrzej R. Kalinowski, a Lengyel Köztársaság Nagykövetségének konzulja is ellátogatott. Az érkezők egy része ugyan nem lengyel – voltak, akik a nyelvet sem beszélik – de szüleiken vagy házastársukon keresztül kötődnek az országhoz, a kultúrához. Ilyen a nemzetiségi önkormányzat új elnöke, Solymossy Zoltán Lászlóné is, aki szeptember 1. óta tölti be ezt a tisztséget.

– A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, illetve a város és a környék lengyelei szoros kapcsolatot ápolnak egymással és nagyon tisztelik a lengyelségüket. Még akkor is, ha úgy, mint én, magyar állampolgárok, de valamilyen módon mégis kötődnek Lengyelországhoz – mondta az elnök, akinek édesapja volt lengyel.

A konzul lapunk kérdésére elmondta, az egyik legismertebb lengyel karácsonyi szokás – amit a vírusra való tekintettel nem tartottak meg az esten – az ostyatörés. Szenteste vacsora után a karácsonyfa köré gyűlik mindenki. A családfő, vagy a legidősebb jelenlévő a kezébe vesz egy ostyaszeletet és a mellette állónak nyújtja, aki tör belőle egy darabot, majd a mellette lévőhöz fordul, aki szintén tör belőle. Közben mindenki elmondja a másiknak a jókívánságait. Mire a kör bezárul, mindenkinek lesz a kezében ostya.

A lengyel karácsonyi est hangulatáról a győri Akord lengyelségi kórus gondoskodott.