A Fehérvászon Független Film Fesztivál régi kezdeményezés a városban, idén ismét megtartották a volt Szabadművelődés Házában. A MéhKasAula Kulturális Egyesület szervezésében megvalósuló szemlék jellemzően két részből állnak: a közönség először a Magyar Független Film és Videó Szövetség (MAFSZ) országos szemléjén bemutatott alkotásokból láthat válogatást, majd estefelé kezdődik a fehérvári filmesek blokkja, amelyben a városban élő, ide kötődő alkotók munkái kapnak helyet.

Ugyanígy zajlott a program a múlt szombaton is. Az egyik szervezőtől, Arany Gold Zoltántól – aki maga is régóta foglalkozik filmkészítéssel – megtudtuk: jól sikerült a rendezvény, volt érdeklődés a filmek iránt. Összesen huszonnyolc alkotást vetítettek, ennek a felét tették ki a fehérváriak munkái. Az alkotóknak ez alkalommal is pályázni kellett. A jelentkezők között volt egy-egy teljesen új név is, de többen sokadik alkalommal szerepeltek filmjükkel a szemlén. Az egyéni alkotók mellett nevezett a Szabad Színház társulata, ők két filmet adtak le, ebből az egyikben megemlékeztek Gyimesi Edit közösségszervezőről, aki számos filmes programot szervezett, és a Fehérvásznat is támogatta.

A filmeket ezúttal sem díjazták, viszont a vetítések végén kellemes eszmecsere alakult ki, igazán baráti hangulatban zajlott az est – mesélte Gold, aki nemrég részt vett a MAFSZ által szervezett 66. Országos Függetlenfilm Fesztiválon. Ide egy, a tavasz folyamán készített munkáját nevezte, amellyel korábban a „Forgass a Földért!” filmmaratonra pályázott. A kiírás szerint az alkotóknak a hívószó ismertetése után 24 órájuk volt elkészíteni filmjüket, amely legfeljebb egyperces lehetett.

Gold ezt kicsit rövidnek tartotta, így az eredeti filmből csinált egy kétperces változatot, ezt adta be a MAFSZ szemléjére. Az Animals című kisfilm jópofa figyelemfelhívás az állatok, a környezet védelme érdekében. Mint megtudtuk: az alkotó régóta gyűjti a rozsdás fémtárgyakat, és volt is korábban ezek felhasználásával készített kisfilmje. Most ismét előtérbe kerültek a fémek, amelyek a filmben koszos víz felszínén, árnyként tükröződve különféle állatokra emlékeztetnek, ezután csobbannak egyenként a vízbe. Goldot nagyon érdekelte a formák és a víz csillanása által keltett vizuális játék, erre építette a koncepciót.

Ötletét, a megvalósítást a zsűri is díjazta, mert alkotói különdíjat kapott.