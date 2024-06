Fiola Attila tagja volt már a válogatottnak az előző Európa-bajnokságon is, amikor gólt is szerzett a franciák ellen. A Vidi védője - szerződése június 30-án jár le a fehérváriaknál - sérülések sorozatán van túl, a 2023-2024-es idényben számos meccset ki kellett hagynia. A 34 esztendős Fiola elégedett lenne, ha a legjobb 16 csapat között is pályára léphetne a nemzeti együttes.

- Ha nyolcaddöntőbe jutunk, felülmúljuk az előző Eb-t. Azt gondolom, Németország kiemelkedik a csoportból, a másik három csapat hasonló minőséget képvisel. Szerintem ha a 16 között is pályára léphetünk, mindenki elégedett lesz. De most csak a szombati mérkőzésre összpontosítunk, mert meccsről meccsre kell haladnunk - fogalmazott a Fehérvár FC futballistája a válogatott németországi sajtótájékoztatóján.

A Marco Rossi vezette magyar együttes szombaton 15 órakor Kölnben kezdi meg az Eb-szereplést Svájc válogatottjával szemben.

Fiola Attila szerint Svájc "nagyon kompakt", ami nem véletlen, ugyanis a keret 90 százaléka a Bundesligában játszik. Megemlítette azt is, hogy a két válogatott a 2018-as világbajnokság selejtezőjében azonos csoportban szerepelt, akkor "oda-vissza vertek minket", de úgy vélte, azóta sok minden megváltozott.

A sajtótájékoztatón a Vidi védője elérzékenyülve beszélt arról, hogy sérülései milyen kálváriát jelentettek számára, de beküzdötte magát az Eb-keretbe.

Az előző szezonban előbb megsérült a térde, amelyet félrekezeltek, ezért visszatérése után is fájdalmai voltak, majd újra meg kellett műteni. Megemlítette a litvániai bokasérülését is, majd május elsején a kulcscsontja tört el, két nappal később pályafutása során immár hetedszer feküdt kés alá.

- Eleinte azt mondták, hogy ugrott az Eb... De szívós gyerek vagyok, ezért itt vagyok. Szombaton kijöttem a kórházból, kedden már az edzőteremben voltam. Persze, meccshiányom azért van - mondta Fiola.

Az MTI kérdésére reagálva úgy vélekedett az előző két Európa-bajnokságon is szereplő Fiola Attila, hogy a csapategység még sosem volt ilyen jó.