A fenntarthatóságról, az energiahatékonyságról, a létesítmény működtetéséről van szó, ha az adott nap végén megtakarítást érünk el, azt az összeget más, hasznos dolgokra is költhetjük. Akár a csapatra is, hogy évről évre legyen miért ünnepelnünk a csapatot, természetesen minél fényesebb érmet szeretnénk. A csarnokot folyamatosan modernizáljuk, ebbe illeszkedik ez a projekt is. Nem csak napenergiát termelünk, hanem tárolunk is, ezt a technológiát információink szerint az országban a közületek és sportlétesítmények tekintetében először helyezzük üzembe.