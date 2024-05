A Városgondnokság idén is meghirdette a LombKoronás Székesfehérvár faültetési pályázatát. A programban ingatlanonként egy konténeres facsemetére lehet pályázni, melyet közművek vezetékei miatt a Városgondnoksággal egyeztetve lehet majd elültetni és gondozni, kizárólag közterületen. A pályázat feltétele, hogy az elültetett facsemetéket minimum három évig gondozni is kell annak, aki elültette. A várostűrő díszfák mellett cserjéket és vadszőlőt is lehet igényelni, amelyek esztétikusan takarják a kukaketreceket.

A pályázati felületen fotóval szemléltetett pontos területmeghatározással 2024. május 28-tól június 11-ig lehet jelentkezni. A jelentkezés visszaigazolásakor a Városgondnokság szakemberei megvizsgálják, hogy az adott területen megvalósítható-e a fatelepítés. Amennyiben ezt a közművek nem teszik lehetővé, a kertészmérnökök a megjelölt helyszín közelben egy alternatív helyet javasolnak majd. Ha a pályázó által megjelölt területen a védőtávolságok betartásával lehetséges a faültetés, a jelentkezést elfogadják – írta meg az ÖKK.

Pályázni a Lombkoronásszékesfehérvár.városgondnokság.hu oldalon lehet majd.

A fák kiosztására a Halász utcai parkolóban kerül majd sor, melynek pontos időpontjáról a sikeresen pályázókat a megadott e-mail címükön tájékoztatják.

A sikeresen pályázók részletes ültetési és gondozási szakmai útmutatást is kapnak a fa mellé, melynek átvételekor aláírásukkal igazolják, hogy a facsemetét átvették és három évig gondozzák. A kiosztást követően megszabott határidőn belül fényképpel igazolni kell majd a kiültetés helyét egy helyszíni fotóval.