Magyarország húsz éve lett az Európai Unió tagja, melynek alkalmából május 23-án tartották a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) Húsz éve az Európai Unióban című kiállításának megnyitóját. A tárlat azt mutatja be, hogy a kamara hogyan támogatta a vállalkozók felkészítését szakmailag, információval és kapcsolati tőkével az európai uniós csatlakozás előtt és után. Olvashatunk az uniós csatlakozással kapcsolatos ars poeticájukról, az Európai Információs Pont tevékenységéről, és az EU Házhoz Jön programról is.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Radetzky Jenő, FMKIK elnök köszöntő beszédében kiemelte, hogy a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2003-tól az Európai Unió KKV fejlesztési hálózatának tagja, melyet közvetlen európai uniós pályázattal nyert el. – Egy olyan esemény, mint az Európai Unióhoz való csatlakozás, jelentős hatással volt és van, reményeim szerint lesz is egyénre, közösségre, társadalomra, nemzetre, és méltó arra, hogy megemlékezzünk róla. A kiállítás megszervezésével megemlékezünk arról a kettő plusz húsz évről, amely kamaránk életével, munkájával szorosan összekapcsolódott az Európai Unióval. A ma megnyíló kiállítás, egy a mindenkori politikával, kormányzattal együttműködő közösség gazdag és eredményes munkáját mutatja be – mondta a kamara elnöke.

Radetzky Jenő, FMKIK elnök

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A kiállítás díszvendége, Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese úgy fogalmazott, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás óta az ország számos területen ért el komoly sikereket. – Felemelkedésünk szempontjából a csatlakozás nem cél, hanem egy eszköz ahhoz, hogy minden szempontból önálló, mégis együttműködő ország legyünk, amely eredményesen tudja hasznosítani az unió nyújtotta gazdasági lehetőségeket, így a támogatásokat is. Jól mutatja ezt az a tény is, hogy Magyarország a 2014–2020-as időszakban az első három között szerepelt az európai uniós tagországok között az uniós források felhasználása terén. Ugyanakkor az országon belül az egyes területek közötti különbségek növekedése figyelhető meg. A kormány célja ezért, hogy uniós és haza források felhasználásával csökkentse az országon belüli fejlettségbeli különbségeket. A vidék és a város élhetőbbé tétele egyaránt fontos feladat, amelyhez szükséges az érintettek együttműködése, így a vármegyékben a gazdasági élet szereplőinek együttműködése is. A kohézió szintjének emelése elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország minél élhetőbb, és még versenyképesebb legyen. Bízunk benne, hogy a települések az egészséges versengés mellett egymást erősítő együttműködésekre is törekedni fognak a jövőben. Ezt a kívánatos együttműködést segítheti elő az elkészült Székesfehérvár–Veszprém–Várpalota policentrikus várostérségi koncepció is, annak érdekében, hogy a térség, és benne Székesfehérvár, egyre erősödő pillére legyen a Budapest–Győr–Bécs fejlődési tengelyének – fogalmazott a miniszterhelyettes.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Czunyiné Bertalan Judit, az Északnyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa köszöntő beszédében elmondta, hogy az uniós csatlakozással járó támogatási lehetőségek felhasználása terén a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara büszke lehet magára és a térségre. Abban a gazdaságfejlesztési zónában, amelybe Székesfehérvár is tartozik, hat megye kilenc kamarája működik. Közülük Fejér vármegye – Győr-Moson Sopron vármegye mellett – az országos átlagot is meghaladó volumenben vette igénybe az Európai Unió gazdaságfejlesztésről szóló támogatásait – mondta el a kormánybiztos.

Czunyiné Bertalan Judit, az Északnyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A kiállítás megnyitóját követően a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 55. küldöttgyűlésére került sor, amelyen a Fejér vármegye gazdasága védelméért kamarai rendőrségi díjat Erdélyi Sándor r.zászlós, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa vehette át.