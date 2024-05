Hetven éves lett a kincsesbányai Napraforgó Óvoda, ezért már januárban elkezdődött egy ünnepi sorozat, ami egész évben végigkíséri az ovi életét.

– Az óvodát 1954-ben építették, 4 csoporttal, 100 főre. Az üzemi óvoda később a tanács, majd az önkormányzat tulajdonába került. Az évtizedek alatt folyamatosan karbantartotta az aktuális vezetés az épületet, ennek keretében energetikai felújításra is sor került – mondta Murányi Marianna polgármester.

Május utolsó hétvégéjén, az ünnepsorozat részeként régi dolgozók is sétáltak az épületben és emlékeztek az egykori óvodára, az akkori gyerekekre és persze azokra a kollégákra, akiknek már csak a szellemisége van jelen a falak között.

Olyan ez az óvoda, mint egy mese-palota. Csupa dal, csupa vers, csupa játék.

– A hetven évhez méltóan, mi január óta ünnepelünk, egy-egy régi óvodásunk meghívásával. Úgy választottunk, hogy a felnövekvő generáció példaképet találhasson közöttük. A pénteki szülinapon is, folytatva ezt a gondolatot, egykori ovisaink szórakoztatták a közönséget kedves, megható vagy éppen vicces előadásukkal.

A gyerekeknek egész nap szülinapi buli volt, ugrálóvárral, játékokkal, zenével és mesével – mondta Varga Judit, tagintézményvezető, aki arról is beszámolt, hogy egy különleges gyűjtésbe kezdtek.

– Kereken 70 év, és ebbe a hét évtizedbe nagyon sok minden belefért. Óvodánk lelkes közösségével gyűjtögetésbe kezdtünk, hogy régi tárgyak, játékok és fényképek segítségével vissza tudjuk hozni az egykori éveket az épület falai közé. A képek életre keltek és mesélnek arról, hogy hány generáció nőtt fel itt, dalolt, táncolt, énekelt, játszott gondtalanul. A fotók nézegetése közben is szembesültünk azzal, mennyi értékes, kiváló ember, kedves, mosolygós, szakmailag tapasztalt óvónéni, pedagógiai asszisztens, dadus néni, konyhás néni dolgozott és dolgozik itt a gyerekekért a hosszú évek alatt, és mind nevelte, oktatta, szerette, gondozta őket. Természetesen ez ma is ugyanígy van, ám most elsősorban tiszteletünket fejezzük ki minden régi dolgozónak és meghatottan emlékezünk azokra, akik már az "égi óvodából" figyelnek minket – fogalmazott az ünnepségen a Napraforgó Óvoda vezetője, aki azt is megfogalmazta, hogyan is veszi észre egy óvónéni, hogy mennyire repül az idő?

– Az idő múlásának egyik legfeltűnőbb jele, hogy a régóta dolgozó óvónénik számtalan kis óvodást kísértek már át kézenfogva az iskolába, és ezek az egykori gyermekek ma már szülőként sétálnak be reggel a Napraforgó Óvoda kapuján – fogalmazott Varga Judit.

Sok ünnepi műsor van a csapat mögött és még több előtte, ám az egész éves születésnap nem ér semmit, ha nincsenek meg a legfontosabb összetevők. A vidám vendégsereg adott, és az elmúlt hétvégén torta is készült, ám még hiányzott az ajándék. Murányi Marianna polgármester bejelentette, hogy egy frissen nyert Magyar Falu Program pályázatnak köszönhetően hamarosan belső felújításra kerül sor. Ez a pályázat, illetve az ehhez kapcsolódó 15 millió forintos forrás kiváló ajándék a 70 születésnapra.