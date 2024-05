Május 24-én, pénteken nyílt meg és több mint egy éven át látható a Hadtörténeti Múzeum új kiállítása a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Rendház épületében. Tizennyolc teremben, ezernél több műtárgy, látványos idővonal és sokrétű digitális tartalom mutatja be a magyar hadtörténelem elmúlt évszázadainak történetét, az oszmán uralom elleni küzdelemtől napjaink honvédségének fegyverzetéig. Számos kor fegyvere mellett helyet kaptak a tárlaton a haderő és a katonai szolgálat elsődleges jelképei - zászlók, egyenruhák és kitüntetések -, valamint a magyar katonák mindennapjainak és ünnepnapjainak tárgyi emlékei és dokumentumai is. A huszárság emlékei, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc relikviái külön kiemelt figyelmet kaptak a kiállítás rendezőjétől. A megnyitón Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter rámutatott: ez a hadtörténelemmel foglalkozó kiállítás „soha ennyire aktuális modern kori történetünkben nem volt, mint napjainkban” - fogalmazott.

Fotó: Nagy Norert / FMH

- Valódi seregszemlére jöttünk össze, s noha nem az aktív katonák seregszemléjét láthatjuk ezen a Hadimustrán, hanem a múlt vonul fel előttünk, mégis nagyon nehéz időkben láthatjuk ezt – fogalmazott a honvédelmi miniszter, a mai kor folyamataira utalva: - Sajnos azt kell mondanunk, információs előkészítő hadműveletként is felfogható mindaz, ami körülöttünk történik, és ennek célja talán Európa hadba vitele. Nem tekinthetjük sajnos azt a forgatókönyvet sem kizártnak, hogy mindaz, ami múltként vonul fel előttünk, akár a közeljövőben felelevenedhet, és ismét a fegyvereké lehet a főszerep Európában. Ennek az elkerüléséhez erőre van szükségük: hadsereget kell építenünk, méghozzá gyorsan. Ezt tesszük az elmúlt években, hiszen annál nagyobb garancia, amit egy jól felkészült és kiképzett, megfelelő technikával ellátott és lelkében is egész és egészséges haderő tud tenni, nincs - anélkül nem tudjuk garantálni a magyar emberek békéjét és biztonságát. Ravaszul, de egyre nyíltabban lopakodik be a háború a mindennapjainkba és a legnagyobb védelmi szövetségbe, a NATO-ba is, amelynek számos európai uniós tagja is van – mutatott rá a miniszter, emlékeztetve: egyre gyakrabban nyilatkoznak az európai uniós országok vezetői a lehetőségről, hogy a szomszédunkban már két éve dúló véres háborúba valamilyen formában meg kellene jelenni. - Csak a vak nem látja, hogy itt valamiféle szándékosnak is tekinthető eszkalációs folyamat indult meg. Ebből Magyarország ki fog maradni és ki is kell maradnia! – fogalmazott határozottan Szalay-Bobrovniczky. - Ez diplomáciánk egyik legnagyobb erőfeszítése, amellett, hogy elkötelezett NATO tagok vagyunk.

Rátérve a tárlatra, a honvédelmi miniszter kifejtette: a kiállítás tehát nagyon aktuális, „hiszen a haderő identitására és lelkére hívja fel a figyelmünket.”

Fotó: Nagy Norert / FMH

- Hadi múltunk legnagyobb kincsei, a létező, elképzelhető legértékesebb relikviáink és hőseink jelennek meg ezen a tárlaton – mutatott rá a miniszter, kiemelve gróf Hadik András, a szlovákiai kisnemes ragyogó karrierjét, Simonyi József huszárezredest, illetve a '48-49-es forradalom és szabadságharc nagyjait, vitéz báró Szurmay Sándor tábornokot is. De megemlítette Damjanich János szablyáját, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Dessewffy Arisztid és Schweidel József személyes tárgyait, továbbá azokat a kisebb-nagyobb emlékeket, amelyet ők és a hozzá hasonló hősök hagytak örökül. A tárlaton megtekinthetők a Mária Terézia Katonai Rend kitüntetettjeinek emlékei, a huszárok egyenruházati és használati tárgyai, a magyar hadiipar monarchia időbeli termékei is – sorolta a miniszter, aki így fejezte be köszöntőjét: - Bízom a magyar emberek és az európai választók józanságában, arányérzékében, béke szeretetében! Örömmel szeretném megnyitni ezt a tárlatot, amely emlékeztet hazánk katonai nagyságára, és erőt, hitet, kitartást ad a ma katonájának és a ma magyar társadalmának ahhoz, hogy szeresse legdicsőbb és legdélcegebb fiait, a magyar katonákat!

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a város elmúlt években elért eredményeire mutatott rá a Szent István Király Múzeum megújult Rendház épületében:

- Ha csak a kultúra és azon belül is a közgyűjtemények tekintetében nézzük az elmúlt éveket, akkor is látszik az építkezés, melyet a nyugalom és a békesség idején érhettünk el – fogalmazott, az új kiállítás anyaga kapcsán pedig elmondta: - Fontos ez a kiállítás, mert sok mindent elárult a város történelméről, belehelyezve azt korszakokba, a nemzet történelmébe. Ez a sok tárgy, eszköz, történet, fénykép, zászló és egyebek azonban nem csak a hősiességről, de rengeteg szenvedésről is tanúbizonyságot tesznek, katonák, civilek és társadalom szempontjából egyaránt. Élesen megmutatják a béke és a háború közötti szakadékot, különbséget, nagy érték tehát az, hogy mi most békésen jöhettünk e kiállítás megnyitójára, és bízom benne, hogy békével jöhet ide a következő időszakban is sok-sok ember, aki ezt megnézi. Köszönet a katonáinknak, akik ezt szavatolják nekünk! – mondta Cser-Palkovics András, üzenve: - A társadalomnak, Európa egészének, azon belül Közép-Európának, Magyarországnak is szüksége van békére a fejlődéshez. Nyugalomra, békességre, mértéktartásra van szükségünk, mert ha ez megvan, akkor minden megvan. A többi már csak a szeretetről, családról, barátságokról, az emberi kapcsolatokról szól, ami miatt érdemes embernek lenni. Így is nézzük ezt a kiállítást, mert ezek a tárgyak emberi sorsokat, történeteket és üzeneteket hordoznak, amelyek a mában is hatnak.