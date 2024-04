Március 30-án, Nagyszombaton, azaz az idei, 2024-es hajózási szezon kezdetén fogadta először a látogatókat a velencei-tavi sétahajó, az Agárd. Az agárdi hajóállomásról a pákozdi Szúnyog-szigetre, illetve onnan vissza menetrendszerűen közlekedik mostantól ismét a hajó, vagyis húsvét vasárnap és húsvét hétfőn is szállította a kirándulásra vágyókat a kis kék-fehér vízi jármű. Az agárdi hajóállomás mellett már kényelmes, vadonatúj parkoló várja az autóval érkezőket, ahogy a Velencei-tó kikötői is megújulva kezdhetik az idei szezont.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A Velencei-tó vízállása is ígéretes: tartósan 140 centiméter feletti szintet mérnek az agárdi vízmércén, amely a hajók számára kedvező feltételeket biztosít az utazáshoz. A tópart melletti építkezés senkit ne tévesszen meg, a kikötő az új vendéglátóhely építése ellenére is üzemel, azt kikerülve közelíthetők meg a hajók jelenleg. A sétahajók a június 21-i főszezonig minden szombaton, vasárnap és ünnepnapon indulnak el menetrendszerűen több alkalommal is, a június 22-e és augusztus 25-e közötti főszezonban pedig naponta több alkalommal közlekednek.