Az EM parlamenti államtitkára a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a magyar Kormánynak kiemelten fontos a teremtett környezetünk megóvása, hogy a jövő generációi számára egy tiszta, biztonságos, élhető környezetet tudjon átadni, éppen ezért támogat minden olyan hasonló akciót, mint a TeSzedd! programsorozat, amely immáron tizenkettedik alkalommal indult útnak.

Sokan érkeztek hétfő délután a Kerekdombhoz a TeSzedd akcióra, köztük az Energiaügyi Minisztérium munkatársai is.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Koncz Zsófia rámutatott arra, hogy 2024-ben rekord számú jelentkező, több mint 100 ezer önkéntes állt a jó ügy mögé és nagy öröm számára, hogy idén a festői szépségű Váli-völgy szívében található Kerekdomb adhat otthont az ország legnagyobb szemétszedési program nyitóállomásának. A miniszterhelyettes továbbá emlékeztetett, hogy a Kormány intézkedéseivel elkötelezett abban, hogy támogassa az ország területén jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolását és az újrakeletkezésének megakadályozását, ezt segíti a 2020-ban életre hívott „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt is, amelyben eddig összesen több mint félmillió tonna elhagyott hulladékot gyűjtöttek össze. Az illegális szemétlerakatok helyszínének beazonosítását pedig a HulladékRadar applikáció is segíti, melyet már több mint 31 ezer felhasználó töltött le – hangsúlyozta Koncz Zsófia, aki mindemellett egyedülállónak nevezte azt az illegális szeméthalmok elleni fellépés erősítése érdekében létrejövő együttműködést is, amelyet az Energiaügyi Minisztérium kötött az Országos Polgárőr Szövetséggel, hogy még tisztábbá és élhetőbbé váljanak az ország települései.

Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője szintén kulcsfontosságúnak nevezte a „TeSzedd!" kezdeményezéshez hasonló megmozdulásokat, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék-elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, mindemellett pedig az önkéntességet is népszerűsíti. Mert mint fogalmazott, „minden apró lépés számít", ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy valamiféle engedélyhez kellene kötni a magánszemélyek kommunális hulladék szállítását, mert sajnos egyesek ezt kihasználják. Úgy vélte, ezzel jelentősen elejét lehetne venni az illegálisan lerakott hulladékok keletkezésének.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Koncz Zsófia miniszterhelyettes is kivette a részét a munkából.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Bechtold Tamás polgármester az előtte szólókhoz hasonlóan fontosak nevezte a környezettudatos attitűd formálására irányuló programokat. Úgy vélte, ha a gyerekeket kiskoruktól kezdve erre neveljük – ne szemeteljen! –, akkor felnőttként is védeni fogják a természetet. A faluvezető elmondta, hogy Válon jó úton haladnak ebben a tekintetben is, hiszen ezekben a pillanatokban is az iskolások a katolikus temetőben szedik a hulladékot és teszik majd mindezt pénteken is a belterületeken. Bechtold Tamás mindemellett megköszönte a minisztérium, a Nemzeti Vízművek Zrt. és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. munkatársainak a részvételét a váli akcióban. A résztvevőket a komoly munka végeztével a település faluházában jól megérdemelt gulyásleves várta, ahol a finom falatok mellett egy jót beszélgettek is az önkéntesek.