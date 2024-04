Évtizedes álom

Az eddig megkezdett utat folytatja a település a következő időszakban. Mindezt szó szerint is érthetjük, ugyanis csaknem 600 millió forint kormányzati támogatás révén újulhat meg az összekötő:

– Régi terv volt tudniillik, hogy szélesebb és biztonságosabb legyen a Kislángot Soponyával összekötő út. Eredetileg mezőgazdasági útként funkcionált, de az évek alatt megnövekedett forgalmat már nem tudta kiszolgálni, aszfaltja is megtöredezett, elhasználódott, így nagy szüksége volt az igényeket követő megújulásra. Ezért fogott össze a két település önkormányzata és sikeres pályázatot nyújtottunk be. A beruházás költségeit Magyarország Kormánya biztosítja, amely hamarosan el is készülhet – mondta Rumpler Tibor polgármester, akinek elmondása szerint a több mint egy évtizedes álom megvalósulása a tervek szerint halad, az átadó június 1-jén várható, illusztris vendégekkel, szalagátvágással és jó magyar szokáshoz híven, közös söröshordó gurítással.

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a rendkívül erős forgalomra való tekintettel, a kivitelező kérésére – a közlekedők és a területen dolgozók biztonsága érdekében – az útszakaszon április 23-a és május 10-e között, minden nap reggel 7-től este 7 óráig teljes útzár lesz érvényben. Hozzátette, amennyiben a felújítási munkálatok a tervezettnél hamarabb véget érnek, úgy természetesen az utat is azonnal megnyitják a forgalom számára.

Hamarosan új és biztonságosabb úton közlekedhetnek a Dél-Fejér megyeiek.

Fotó: Önkormányzat

Újabb nagy lépés

A település közösségi életének egyik központja is megújul Magyarország Kormányának mintegy 96 milliós támogatásából. Az 1950-es években épült Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház teljes körű energetikai korszerűsítése ugyanis már javában zajlik, sőt a végeredményre sem kell már sokat várnia a derék kislángiaknak, amellyel egy újabb nagy lépést tehet előre a település.

– Utoljára 1995-ben lett felújítva a falu szívében található mintegy 600 négyzetméteres épület amiből egyértelműen látszott, hogy a korszerűsítés nem volt halogatható. Szerencsére a kollégákkal együtt bele tudtuk „taposni” a kiadásokat a költségvetésbe. Túl vagyunk a nyílászárók műszaki átvételén, a szigetelésen, a hálózáson, sőt megkezdődött az épület vakolása is. Mindemellett pedig a gépészet és a fűtéstechnika is átalakításra került és ha Isten is megsegít minket, akkor néhány hét múlva egy 20 kw-os napelem is felkerül a tetőhéjazatra.

A beruházás eredményeként az épület energiafogyasztása „közel nulla” lesz. A tervek szerint május 17-én, a falunap keretében adjuk át a számunkra oly fontos, közösségi térként funkcionáló megújult épületet – fűzte hozzá a faluvezető, aki ugyanakkor egy újabb fontos beruházást is megemlített, ami a mögöttünk hagyott hétvégén indult útnak.

Megújul a Vadócz Pál Művelődési Ház, Könyvtár és Faluház.

Fotó: Önkormányzat

Hajrá Kisláng SE!

– Amikor gyerekkoromban a kert végében, két pulóver közé rugdostuk a gólokat, álmodni sem mertem volna, hogy Kisláng polgármestereként közreműködhetek egy régi vágy beteljesülésében. És ez nem unalmas közhely: régen dédelgetett álmunk válhat valóra hamarosan, ugyanis elindult a beruházás a labdarúgópályán és környékén. 71 millió forintos TAO támogatásból épülhet meg ugyanis, a felújított, vakondtúrástól is mentes alácsövezett pálya.

A mögöttünk hagyott hétvégén megindult a munka a kislángi a labdarúgópályán is.

Fotó: Önkormányzat

Munkahelyteremtés

Egy 100 százalékban magyar tulajdonú cégnek a kislángi Ödönpusztára esett a választása, itt indították el ugyanis az eddig importált hot dog kiflik hazai gyártását, amely pékáruk többek között a MOL benzinkutakon is megjelentek:

– Kislángon egy ultramodern gyártósorokkal felszerelt üzemet alakítottak ki, és további fejlesztéseket terveznek. Már most mintegy 40 főt foglalkoztatnak és 2025-re a tervek szerint 80-100 főre növelik a létszámot és több műszakot is indítanak. Nagyon örülünk Magyarország egyik legnagyobb pékipari vállalkozásának és munkahelyteremtő szándékának, amivel több kislángi is szűk hazájában vállalhat majd munkát.

Választás

Rumpler Tibor elárulta, hogy továbbra is szeretné a kislángi közösséget szolgálni a következő ciklusban is. Mint mondta, több mint 14 éve dolgozik azon, hogy az itt élők életkörülményei javulhassanak, hogy Kisláng élhető falu legyen. Véleménye szerint az eddigi eredmények és az előbb említett fejlesztések is mind-mind hozzájárulnak ehhez, amelyeket egytől egyig korszakalkotónak nevezett.