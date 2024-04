Az információs nap célja az volt, hogy a leendő diákok minél többet megtudjanak az egyetem adta duális lehetőségekről, valamint találkozzanak azon cégek képviselőivel, ahol a jövőbeni egyetemi tanulmányaik mellett dolgozhatnak. Ahogy Mészáros Attila alpolgármester köszöntőjében is kiemelte a diákok jobb helyen nem is lehettek volna, hiszen az Óbudai Egyetem az ország legjobb műszaki felsőoktatási intézménye, az Alba Regia Műszaki Kar pedig az ország egyik leggyakorlatorientáltabb kara. Arról nem is beszélve – mondta –, hogy jelen voltak azon cégek is, akikkel hosszú évek óta kiváló kapcsolata van az egyetemnek.

– Országos szinten is egyedülálló az a partnerség, ami az itt működő vállalatok, az egyetem és a város között kialakult és minden mutató arról árulkodik, hogy a legsikeresebb duális képzés az itt, Székesfehérváron valósult meg –.

Az alpolgármester mellett Gulácsi László, az Óbudai Egyetem rektorhelyettese is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel, aki két fontos, büszkeségre okot adó tényre hívta fel a figyelmet: az Óbudai Egyetem a kelet-közép-európai régióban, ami Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot foglalja magába évek óta a legjobb tudományos minősítéssel rendelkező egyetem. Ezentúl az is kecsegtető adat, hogy az Óbudai Egyetemen végzett hallgatók elhelyezkedésének átlagos ideje kevesebb, mint egy hónap. Azaz a diploma megszerzése után szinte egyből munkába állnak a hallgatók.

A diákok találkozhattak azon cégek képviselőivel, ahol a jövőbeni egyetemi tanulmányaik mellett dolgozhatnak

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A rektorhelyetteshez csatlakozva Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja is elmondta, hogy nagyon jó úton járnak ahhoz, hogy még sikeresebbé váljanak. E sikerben pedig szerves része van az egyetemen túl a hallgatóknak és a lehetőségeket biztosító cégeknek is.

A megnyitó után Pogátsnik Monika oktatási dékánhelyettes tartott részletes tájékoztatást a duális képzésről. Majd a diákok az állásbörze keretében találkozhattak azon cégek képviselőivel, akik lehetőséget biztosítanak arra, hogy tanulmányaik mellett náluk dolgozhassanak. A kitelepült cégek között volt többek között az Emerson, a Harman, a Denso, az Alcoa és a Grundfos is.