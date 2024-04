Jelenleg szalag keríti el Székesfehérváron a családok átmeneti otthonának épületét. A Palotai úti panelházak között magányosan álló kis házikóra ugyanis ráfér a felújítás. A feol.hu kérdésére Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester elmondta: kisebb tetőjavítási munkálatokra kerül sor az ingatlanon.

- Nagyobb beruházásban azonban azért nem gondolkozunk, mert rövid időn belül méltó helyet szeretnénk biztosítani a családok átmeneti otthonának máshol – árulták el, ahogy azt is: sok műszaki probléma van ugyanis a jelenlegi épülettel, ezért már most is keresik azt az ingatlant, ahol folytatódhat a munka.

A város mindezek mellett – illetve ehhez kapcsolódóan – bejelentette az idei évre vonatkozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális programját is. Ennek részeként számos plusztámogatást vezetnek be a terület érintettjeinek. A családok átmeneti otthonában élők részére alapított támogatási programban például a beköltözéshez nyújtott segítség részeként az első hónap ingyenes lesz, a bent tartózkodás idejére pedig, a foglalkoztatást segítendő, 10 ezer forint havi támogatásban részesülhetnek az ellátottak. A kiköltözéshez kötődő, a kiköltözést követő lakhatási integrációt segítendő pedig egyszeri 200 ezer forintot igényelhetnek a családok. Emellett bővül az ápolást segítő települési támogatási program is. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 18. életévüket betöltött fiatalok egyszeri, 100 ezer forintos támogatást kaphatnak a várostól, ha székesfehérvári középiskolában sikeresen befejezték tanulmányaikat, továbbá tervben van az úgynevezett kiléptető lakhatási program bővítése és egyéb támogatási lehetősége is.