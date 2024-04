Győr vagy éppen Székesfehérvár felé vágtatnak az autók, zúgnak a kamionok, egymást előzve, kerülve, türelmetlenül. Szinte nem is lehet bekapcsolódni ebbe a sűrű véráramba, és talán nem is érdemes. Az arra járó vándor azt gondolja, egy újabb apró falu az út mellett, a maga négy utcájával, ami azért felkapott, mert közel a város és kiváló a buszközlekedés, ám érdemes hallgatni Kónya Istvánra, aki azt írja: Állj meg, vándor, a falu szélén,/ Az útelágazásnál, a keresztnél,/ Mondj egy imát, és pihenj meg,/ Hallgasd a templom harangját!, ugyanis az megláthatja a település másik arcát is.

Elhagyva a 81-es főutat, halkul az örök moraj, és egyre zöldebb minden. Az Öt Érzék Park levendulái között egyszerre lehet kikapcsolódni, tanulni vagy éppen szerelmesnek lenni. A felújított köz­épületek ablakaiban és előterében muskátli piroslik a zöld cserjék felett. A virágokkal teli udvarok kerítése és az embermagasságú kannavirágok állnak sorfalat azoknak, akik a járdán haladva ismerkednek a faluval. A hatalmas zöld levelek és a vérpiros szirmok egyenesen a település egyik vagy talán a legnagyobb büszkeségéhez vezetik az arra járót.

Csak le kell venni a lábbelit, és már lehet is indulni az öt érzék birodalmába

Fotó: Elekes Gergő/Feol.hu

A hívők százai által ma is látogatott református templom 1715-ben épült, két harangot rejtő tornyát 1790-ben építették hozzá. Csupán húsz év telt el, és az 1810. évi földrengés lerombolta a felekezet központját. Ám a keresztesiek régóta arról híresek, hogy hagyományaikat és értékeiket őrzik, óvják, és ha elpusztulni látszik, hát újra felépítik. Ez történt a református templommal is, amit később bővítettek, majd parókiát is kialakítottak mellette.

A közel háromszáz fős református gyülekezet számára a templom a központ

Fotó: Elekes Gergő/Feol.hu

Ősidők óta lakott, a mai székesfehérvári, régebben a sármelléki járáshoz tartozó terület, melyet még Eufrozina királyné adományozott a johannitáknak, vagyis a keresztes lovagoknak 1193 körül. Így változott a település neve a korábban használatos Borzról Sárkeresztesre. Az évszázadok mentek, a törökök jöttek, és minden elpusztult, de a hely szelleme nem engedte veszni Keresztest.

Új birtokosokhoz került, és újraindult az élet, ismét összekovácsolódott a közösség. Aztán a történelem kereke újra meg újra megpróbálta eltiporni a falut, és ez különösen igaz a második világháborúra. Az áldozatok nevei több márványtáblát is megtöltenek az emlékművön, de azt is túlélte az egységből erőt merítő közösség, mely azóta él és virágzik.

A felsoroltak mellett elhaladva a községházához érünk. Az épületet, az előtte haladó utca forgalmát, valamint a „Körösztösi lakodalom” lányosházaként is ismert helytörténeti múzeumot nemcsak az egymást jól ismerő lakosok őrzik, hanem a kardot csőrében szorító, kitárt szárnyú turul is. Aztán még pár perc séta, és meglátjuk a Sárkeresztes vége táblát, de ha eddig el is jutott a vándor, még csak a felszínt kaparta meg bakancsa és fokosa. Maga a falu csak itt kezdődik. Felfelé haladva távoli nesszé foszlik a főút zaja és csodás panorámává a szemközt sötétlő Bakony. A Móri-árok csendesedő szele a Keresztesesen született Csomasz Tóth Kálmán zenetörténész, himnológus dallamait fújja, mintegy fülnek kedves illusztrációt szolgáltatva a másik híres szülött, Bársony István vadásztörténeteihez.

A századik évfordulóra készült el az emlékmű

Fotó: Elekes Gergő/Feol.hu

A pünkösdkor legszebb Újhegyen pincék és szőlők sora kanyarog éppúgy, ahogy a közeli temető melletti út. A Borbálán is őrzi még az emlékeket pár régi fal és néhány szőlőtőke. A focipályán és a faluközpontban álló művelődési házban mindig van élet. Számtalan vonzó helyet talál az utazó és az ott lakó a községben, de egyik sem ér fel a Parkerdővel. Oda már nem vezet aszfaltcsík és remélhetőleg sosem fog. Gyalog kell indulni, kitárt lélekkel, mélyen beszívva a levegőt a kilátó magasában, és ha továbbmegyünk, csak csendesen, tisztelettel tegyük, mert az ott rejtőző világháborús lövészárkok és az azokat övező termőföldek mélyén dicső honvédek történetei keverednek az esti szélbe.