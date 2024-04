A Velencei-tó és Fejér megyeszékhelyének közelsége ma is vonzóvá teszi a nyugodt, de szorgalmas életre vágyók számára. Pátka életének meghatározó eleme ugyanis ma is a mezőgazdaság, melynek modern eszközei úton-útfélen erre emlékeztetik a látogatót. A turizmus nem jellemző a településre, pedig látnivaló van bőven: aki ide jön, nézze meg a víztározót, a templomokat, az útmenti dekorációkat, emlékműveket és lovardákat is, sőt, felkeresheti Gárdonyi Géza kisgyermekkori otthonát, amelyről emléktábla tanúskodik. A pátkaiak számára pedig táncos, hagyományőrző programok teszik színessé a mindennapokat. És miközben haladunk a település főútján, s átmegyünk a szűk kőhídon, elahaladunk egy hosszú, hófehér épület mellett. Ez az Ivánka-kúria, amelyet méltán választottak a helyiek a település épített örökségének.

Az Ivánka-kúria, ahol ma polgármesteri hivatal és könyvtár működik, de a közelben van a művelődési ház és a tájház is

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Az Ivánka család kúriája az 1700-as évek közepe-vége felé kezdett el épülni, s mára sok darabból áll. Fő tagozata, kialakítása még őrzi a korabeli jegyeket, barokk kialakítást. Az eredeti kapunak már csak az imitált emléke látható, a főút mellett haladva bárki észreveheti, az épület közepén. A kúria udvara a közeli magtárig tart, s mivel nem birtokközpont volt, ezért található róla olyan kevés információ. De, ahogy megtudtuk a helyiek történeteiből, az Ivánka család birtokközpontja a mai Szlovákia területén található Felsőszemeréd községben volt.

„Itt élte gyermekkora boldog napjait Gárdonyi Géza magyar író 4 éves korában”

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A család tagjai alapították a magyar Vöröskeresztet is, tehát széles körben ismertek voltak, felsőházi parlamenti képviselők is voltak a tagjaik között. Felsőszemeréd éppen ezért Pátka testvértelepülése is. E kapcsolatot azonban nagyon sokáig nem őrizte Pátka, noha az 1930-as években az első testvértelepülési szerződése volt a falunak. Pár éve azonban eldöntötték: megpróbálják felvenni újra a kapcsolat elvékonyodott fonalát. Az Ivánka család emléke azonban még ma is él Pátkán: van ugyanis még olyan idős lakos, aki itt szolgáló dolgozóként járt ki Felsőszemerédre a családdal, az 1930-as, 40-es években. A háború után azonban, amikor a földeket elvették a családtól, megkezdték a kiköltözést. A majorságot később leválasztották az uradalomról, és termelőszövetkezetként működött tovább az 50-es évektől.

A dombokról jól látszódik Pátka s a víztározó is. A lovardák számára ideális helyszín

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A kúria épülete pedig sokáig, 2006-ig iskolaként működött, majd 2006-ban az akkori kormányzati intézkedések következtében megszűnt a pátkai iskola. Az önkormányzat 2009-ben vásárolta vissza, azóta próbálják szépen lassan rendbe tenni. Valamikor 2010 környékén kezdtek el azon gondolkodni a pátkaiak, hogy mégiscsak hasznosítani kellene valahogy a kúria épületét. Éppen ezért átminősítették közösségi épületté, s most, ideiglenes jelleggel, de itt kapott helyet a polgármesteri hivatal. A könyvtárépület működik a másik szárnyban, illetve civil szervezetek számára is van hely. A magtár még hasznosításra vár, de a gépészlakásból mára tájházat alakítottak ki.

A kúria országos műemléki védettséget élvez, a vele szembeni, felújított épület ma művelődési házként funkcionál, s helyi védettség alatt áll. Ennek az épületnek a története is érdekes: eredetileg egy másik kastély állt itt, melynek építőanyagát áthordták, és ebből épült az Ivánka-kúria egy része.