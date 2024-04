A szakértő először a stílus és a divat közti különbséget ismertette, kiemelve, hogy a divat a világ tükörképe, míg a stílus az egyént tükrözi. Arra bátorított mindenkit, hogy merjen stílusos lenni, amihez viszont elengedhetetlen, hogy tudjuk, mi áll jól nekünk. Ehhez figyelembe kell vennünk a korunkat, a testalkatunkat, és a foglakozásunkat is, és természetesen a nemünket. Tudjuk, mely ruhadarabok tesznek egy nőt nőiessé, egy férfit férfiassá. Előadásában bemutatta, miként készíthetünk egy szigorú irodai öltözékből olyan lazább összeállítást, amely még hivatalos közegben is elfogadható. A hölgyek a blézerhez és elegáns nadrághoz a hagyományos körömcipő helyett választhatnak sneakerst, amely mára klasszikus darabbá nőtte ki magát. A férfiak az öltönyt helyettesíthetik egy egyszerű inggel és farmernadrággal, mára ez is elfogadottá vált. Természetesen figyelembe kell venni az alkalmat, melyhez öltözködünk. A stílusszakértő elmondta, mely ruhadarabokat érdemes kerülni; nőknél ilyen a leggings vagy a túl rövid szoknya, a kilátszó combfix pedig egyenesen tilos. A férfiak öltözködésében gyakori hiba a túlméretezett ruhadarab viselése, amely előnytelen külsőt kölcsönöz viselőjének. Az uraknál bár népszerű darabnak számít a meleg időben, mégis kerülendő a térdnadrág, szandál és papucs, valamint a rövid ujjú ing viselése. A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a stílus örök, a divat viszont változik, akár hetente is, erre erősítenek rá a fast fashion üzletek is. Nem érdemes tehát az aktuális trend szerinti ruhákat halmozni, mert ami ma divatos, holnap már nem lesz az. Jobban járunk, ha megkeressük azokat a ruhákat, azt a stílust, amely passzol személyiségünkhöz. Ehhez nyugodtan koppinthatunk részleteket a divat nagy ikonjaitól, ugyanakkor kerülendő egy stílus teljes lemásolása.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az előadás második felében a politikusok stílusa került a középpontba. Schiffer Miklós külföldi politikusok példáin keresztül szemléltette azt, hogy a külső miként közvetít üzenetet. Egészen másként fest egy szigetország uralkodója és egy hadban álló ország vezetője. A vezetők megjelenése tudatosan felépített és jól átgondolt. Ugyanez jellemző a politikusokra is, akik tudják, hogy nemcsak a ruházattal lehet üzenetet közvetíteni, hanem a környezettel is: gyermekekkel, kutyákkal fotózkodni szinte biztos siker. Nagyon beszédes ugyanakkor az is, hogy egy vezető vagy jelentős közéleti szereplő milyen fényképet szán hivatalos használatra. Ezek a képek általában jól tükrözik az egyéniséget, és többségük törekszik a lazaság látszatát kelteni, ezzel pedig a közvetlenség érzetét erősíteni. A férfi politikusok többnyire sötét színekben jelennek meg, míg a női politikusok esetében nagyon fontosak és beszédesek a színek.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Érdemes észben tartani, hogy nemcsak a politikusok és a világ vezetői üzennek környezetüknek a megjelenésükkel, hanem mi magunk is. Akár egy családi ebédre vagyunk hivatalosak, akár munkába igyekszünk, inkább legyünk stílusosak, mint divatosak. Semmiképpen se legyünk két lábon járó hirdetőtáblák, minden ruhadarabunkon óriási márkajelzéssel, mert az ilyen kinézet slampossá tesz. A sikkes megjelenés kulcsa, hogy nem azért öltözködünk, hogy megmutassuk, hogy például Chanelre is van pénzünk, hanem az, ha viselni tudjuk a Chanelre hajazó, ám jóval olcsóbb ruhadarabot, amely illik egyéniségünkhöz.