A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola egy német és egy erdélyi szervezettel együttműködve életre hívta a csűrök és pajták újragondolt változatát. E projekt a Pajtakultúra nevet viseli és képzőművészek, valamint építészmérnökök működtek együtt benne közel két éven át. Az ő közös munkáikból nyílt kiállítás április 8-án a Halász Gedeon Eseményközpontban, ahol a résztvevők találkozhattak a három szervezet képviselőjével, valamint magukkal a művészekkel is.

A kiállításmegnyitón Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány elnöke, a magyar alkotók képviselője elmondta: nagyon örül, hogy azok a célok, amelyeket a projekt kezdetekor kitűztek maguk elé megvalósultak és most a vége felé járva, közösen megcsodálhatják őket. Az alapítvány elnökétől azt is megtudtuk, hogy habár a projektben valóban művészek és építészek működtek együtt, a mostani kiállítás elsősorban a művészek munkáit mutatja be.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Erdély képviseletében Rodics Gergely, az Agri-Culture-Natura Transylvanaiae Egyesület igazgatója, a Pajtakultúra projekt megálmodója a kezdeti időszakról mesélt a jelenlévőknek: a kiindulási állapotokról és a három szervezet egymásra találásáról. Majd utolsóként a német régióból Thumann Werner, a Neumarkt in der Oberpfalz Tájgondnoki Egyesület igazgatója szólt néhány szót az övékhez hasonló országhatárokon átívelő együttműködések fontosságáról. Az egyesület igazgatója szerint azért fontosak a határon túli kapcsolatok létesítése és ápolása, hogy megismerjük más népek kultúráját, barátságokat kössünk velük és tanulhassunk tőlük.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A kiállításmegnyitót követően az érdeklődőket kerekasztal-beszélgetésre várták, ahol a képzőművészet, valamint az építészet lehetséges közös útjairól beszélgettek.