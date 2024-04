Kiemelkedően szerepeltek a jenői gazdák borai a rendezvény alkalmával. Mi sem jelzi ezt jobban, hogy minden bor minősítést kapott. A bormustra kezdeményezés szervezőinek célja a bor és a szőlőművelés népszerűsítése, illetve a vidéki élet vonzóvá tétele a fiatalok számára. Mottójuk: „Ne csak a község címerében legyen jelen a szőlőtőke” A rendezvényen jelen volt Törő Gábor országgyűlési képviselő is. Jótékony célja is volt a rendezvénynek, hiszen a díjátadót követően, a jenői Szent Erzsébet Karitász részére 140.000 Ft adomány gyűlt össze nevezési díjból és egy nagylelkű magánszemély adományából, így a II. Jenői Bormustra több szempontból is hasznos rendezvény volt. Az adományt a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke, Szőnyi Kinga jelenlétében adták át. Végül pedig jöjjenek az eredmények, amire mindenki várt, 20 borból 4 arany, 10 ezüst és 6 bronz minősítés született. A zsűri tagjai voltak Hámori János, Handa Csaba, Ultz Adél. Az eredményhirdetés végül egy igazán jó hangulatú beszélgetésbe csapott át, egymás borainak kóstolása és a zsűri szakmai tanácsai mellett.