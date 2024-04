A politikus néhány esztendős korában került Székesfehérvárra az édesanyjával, amikor édesapját elveszítették. Az akkori Szarka utca 147. alatt – ma már Táncsics Mihály utca 4. – éltek és középiskolai tanulmányait is a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban fejezte be. Az ő tiszteletére és emlékére szervezte meg a Ciszterci a Klebelsberg Kuno Emléktársasággal karöltve az emléktábla avatást, amelyet ünnepélyes keretek között mutattak be a nyilvánosságnak április 11-én, csütörtökön a hajdani politikus háza előtt.

Az avatóünnepségen a gimnázium részéről beszédet mondott Berta Annamária munkaközösség-vezető, aki a következőképp emlékezett a kultuszminiszterre:

– Azért vagyunk ma itt, hogy az emléktábla leleplezésével és megáldásával emlékezzünk a 20. század legjelentősebb és legsikeresebb kultúrpolitikusára, Klebelsberg Kunora, akinek nem csak részletesen kidolgozott hosszútávú programja volt a magyar nép kulturális felemelésére, de az ehhez szükséges anyagi erőforrásokat is megszerezte. Tudta és hirdette, hogy a magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá –.