A 17. században már lakatlan település templomát az 1700-as évek elején ágyúztatta szét egy osztrák generális. A maradványok azonban azóta is hirdetik: egykor nyüzsgő élet folyt arrafelé. Ezt a romot és az alatta elterülő területet kapta vissza Zámoly lassan két éve, ám helyreállítására nincs pénz és amúgy sem lehetnek nagy tervei a falunak, hiszen plusz területeket nem kaptak hozzá. Ennek ellenére szeretnék legalább kitakarítani és megteremteni annak a lehetőségét, hogy néhány padot lerakjanak a fáradt vándoroknak. Erre a munkára hívják, várják most azokat, akik szívesen segítenének ebben.

- Két alkalmat tervezünk. A szombati napon a rom belsejét szeretnénk gyomtalanítani, majd geotextil borítással ellátni, amire dolomit zúzalékot borítunk, hogy esztétikusabb legyen. Ezután tervezzük az aljnövényzet nyírását, rendezését, takarítását. Fákat, növényeket nem vághatunk ki, hiszen védett területről beszélünk, mindenhez engedély kell. De a lényeg nem is a terület átalakítása! Egy köves placcot alakítunk ki, amire aztán majd padokat telepíthetünk az arra járó turistáknak, illetve alapot készítünk egy később odakerülő napelemes reflektornak, hogy egy kis világítást is kapjon a templomrom – tájékoztatta a feol.hu-t Tanárki Gábor, Zámoly alpolgármestere, a munka szervezője, akitől azt is megtudtuk, hogy a munkához szükséges anyagokat a decemberben, a kerekszenttamási templomrom javára rendezett jótékonysági bál bevételéből finanszírozzák. A második önkéntes alkalomra még a nyár előtt szeretnének sort keríteni.

Aki szívesen csatlakozna a munkához, azt április 13-án szombaton reggel 8 órakor várják a kerekszenttamási templomromnál. Ha tudnak, lapátot, esetleg talicskát vigyenek magukkal.

Zámolyon egy másik munka is folyamatban van: a régi játszótér területén – Táncsics és Jókai utcák sarka - műfüves pályát építenek, amelyet az önkormányzat finanszíroz.