Tavaly júliusban adtunk hírt arról, hogy a Velence korzó üzemeltető cége, valamint a velencei önkormányzat közötti pereskedés első fokon megszületett. Akkor a Székesfehérvári Törvényszék bírója elutasította a felperes Velence korzó keresetét és kötelezte arra, hogy „az alperes tulajdonában álló, természetben a 2481 Velence, Tópart utca 47. szám alatti Velence Corso elnevezésű, (…) ingatlanokat 30 (harminc) napon belül adja át az alperes birtokába.” A Gomi Kft. azonban nem tekintette lezártnak az ügyet, fellebbezett, így a per másodfokon, Győrben folytatódott tovább. Eredményéről most számolt be a Velence Korzó közösségi oldalán.

E szerint „a győri ítélőtábla az elsőfokú eljárást hatályon kívül helyezte és új eljárásra kötelezte az első fokon eljáró Székesfehérvári Járásbíróságot, miután nem találta megalapozottnak az első fokon meghozott ítéletet” – áll a közleményben, melyet a Gomi Kft. úgy értelmez, hogy továbbiakban is jogos üzemeltetője a Korzónak. Véleményüknek így adtak hangot: „Jelen állás szerint az ügy továbbra is ügy marad, a jogi folyamatnak így már szinte biztosan nem lesz befejezése rövid időn belül. Mindenesetre üdvözöljük a Győri Ítélőtábla döntését, amely lehetőséget teremt a per igazságos, megalapozott tényeken alapuló lezárására, s arra is, hogy mindenki, aki érintett, a háborús hangulat és a közhangulat mesterséges fokozása nélkül folytathatná a maga vállalt tevékenységét, látná el feladatait. A tulajdonos és az üzemeltető is a magáét.” Közleményükben leszögezik, hogy a cég ezek után is az üzemeltetői feladatokra szeretne koncentrálni, valamint arra, hogy megvalósítsák terveiket. Sőt, egy városi pletykát is elhintettek, mely szerint „a háttérben a tulajdonos önkormányzat már megegyezett az utódunknak kiszemelt - nem helyi - vállalkozóval.” Mindezek mellett mostanra békülékeny hangot ütöttek meg, merthogy leszögezik: „a jövőben is együtt szeretnénk működni Velence városvezetésével, a jogászkodást továbbra is szükségmegoldásnak tekintjük. Becsülettel, tisztességgel, a helyi lakók és az idelátogató vendégek egyöntetű megelégedésére szeretnénk végezni tevékenységünket, hiszen ez a legfontosabb, ez kell, hogy a legfontosabb legyen minden érintett számára! Célunk, hogy a Korzó ne a viták színtere, hanem Velence egyik ékköve legyen.”

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Velence önkormányzata a hírt még nem osztotta meg közösségi oldalán, ellenben a korzó oldalán hozzászólásokban volt már, aki megfogalmazta véleményét. Azt kérik, „Legyen végre nyugalom! A Korzó legyen a város központja, fedett főutcája, ahogyan az eredeti koncepció is volt. Az Önkormányzat ne háborúzzon, szervezze ide a rendezvényeit, mint régen (farsang, busójárás, Húsvét, aug.20., Halloween, adventi vasárnapok, város szülinapja, stb). Az üzemeltető ne kérjen ezekért semmilyen díjat (kivéve a valós ráfordításait) és szervezzen minél több turista csalogató hétvégi és nyári programot…” A helyiek mostanra már csak ennyit szeretnének.