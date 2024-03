– A területen 40-50 éves nyárfák állnak, amelyeket már 2019-ben bevizsgáltak és kivágásra ítéltek, mivel jó részük kiszáradt, egyes ágak pedig részben leszakadtak, vagy lelógnak. Mindez nem csak azért veszélyes, mert a parkban játszótér is van, hanem azért is, mert több a villanyvezeték közelében található, amire akár rá is dőlhet és mindennek tetejébe a közút felett, tehát a közlekedőkre nézve is veszélyt jelenthetnek – foglalta össze a helyzetet Böjte Richárd, polgármester, aki hangsúlyozta, az önkormányzat megkapott a fák kivágásához minden szükséges engedélyt, így a kormányhivatal által kijelölt – nem a pázmándi – önkormányzat jegyzőjétől, a közútkezelőtől és az E-ON-tól is, akik március 2-án szombaton az áramot is kikapcsolják reggel 8 és délután 4 óra között az érintett területen.

A fák kivágását természetesen szakemberek végzik, de az önkormányzat várja a segítő kezeket, hogy a kivágott, feldarabolt fákat szállítóeszközökre pakolják. – Az eltávolított fák helyett újakat ültetünk. Tíz fa már a helyére került az ősszel és további tizenöt - nagylevelű hársat, korai juhart, magas kőrist - teszünk még le, vagyis a 23 kivágott fa helyére összesen 25 új kerül – tette hozzá a polgármester, aki azt is megjegyezte, hamarosan a területen található játszóteret is szeretnék felújítani. Az önkormányzat már pályázott új játékokra.