– Nagyon boldog vagyok, hogy az elmúlt hetekben sokak tették tiszteletüket a Madarász József Városi Könyvtárban, hogy testközelből láthassák a kifinomult technikával kézzel készült alkotásokat, amelyeken a településre jellemző jellegzetességek is megtalálhatóak – mondta örömmel a FEOL-nak az Alsószentiván Községért Egyesület egyik alapítója. Nagy Orsolya kiemelte, a tojások már úton vannak Alsószentivánra, hogy péntek délután elfoglalják méltó helyüket az idei évi vármegye tojásfáján, amely újabb alkotásokkal bővült 2024-re.

Székesfehérvár tojása az Országalmával.

Fotó: Nagy Orsolya

– Habár az előző évben tojást küldő 91 település jó része idén is a tavaly készült tojását kívánta szerepeltetni, szép számmal érkeztek új tojások is, köztük számos újdonság. Idén csatlakozott a kezdeményezéshez Sukoró, Martonvásár, Rácalmás, így már 94 település tojásai biztosan ott díszelegnek majd a fán. Sukoró egyik tojását barka díszíti, nagyon egyéni, ötletes megoldás a természetesség jegyében. Maga az igazi tavaszi, húsvéti hangulat. Érdekesség, ha ugyanannak a készítőnek a keze nyomát viselik a tojások az egymást követő két évben: alig várjuk, hogy idővel kisebb gyűjteménye alakuljon ki az egyes településeknek. Két világító tojás is érkezett, egyre kreatívabbak az alkotók – hogy melyik két település tojása világít? Az érdeklődők szombaton megtudhatják. A tojásfa átadására szombaton délelőtt 10 órakor kerül sor.