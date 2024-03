–Őszi indulással, hetente egy alkalommal tornázunk az iskola tornatermében. Az elmúlt évek során több tucatnyian csatlakoztak hozzánk hosszabb-rövidebb időre. Mi ennek örülünk, mert ez egy mindenki számára nyitott közösség, amely a májusi kihívás-napi utolsó torna után, kertipartival zárja a szezont–mondta Nagy Lenke, a csoport vezetője.

A magyaralmási Asszonytorna csapat 2024. év elején ünnepelte alakulásának 25 éves évfordulóját. A jubileumi évnek a hangulata minden programjukat átitatja majd, legyen szó akár moziról, színházról, koncertekről, előadásokról, kül- és belföldi kirándulásról.

Fotó: Asszonytorna



–Igyekszünk Magyaralmás életében, programjaiban is részt venni. Korábban volt az Almások almása versenysorozat, és állomást vezettünk, a szintén évtizedekig futó, rendkívül nagysikerű alkotótáborban, de az éjszakai barangolásban is ott voltunk éppúgy, ahogy a szilvalekvár főző és kolbásztöltő versenyen is. Szeretünk a szabadban lenni és tenni a településünkért. Csatlakoztunk a szemétszedési mozgalomhoz is, és bár a covid alatt a mi lehetőségeink is beszűkültek, mégis megtaláltuk a lehetőséget az együttes mozgásra. Volt, hogy a gyönyörű almási határban sétáltunk több kilométert megtéve, volt, hogy körbetekertük a Velencei tavat. Ugyancsak a covid alatt, a madártani Intézettől igényeltünk madárodúkat, melyeket kihelyeztük a falu több pontján. Hagyományteremtő céllal rendszeressé vált Almás és Zámoly közötti gyalogtúránk a két falut összekötő határban–mondta el az Asszonytorna csapat vezetője Nagy Lenke.

Fotó: Asszonytorna



Arra kérdésre, hogy mivel ünneplik a 25. évfordulót, azt felelte, régi álma volt, hogy egy igazán emlékezetes valamit, egy nagy durranást csináljanak ebben az évben. Az álom és a szervezés eredményeként egy repülős utazáson vettek részt. Júniusban pedig a soha nem látott méretű Hungária koncerttel fokozzák a jubileumi hangulatot.

Nem csak sok mozgással, a számtalan, szabad levegőn töltött közös órával védik az egészségüket, hanem azzal is, hogy motiválják társaikat, így nem ritkán időpontra is bejelentik egymást, különféle szűrővizsgálatokra.

Arra a kérdésre, hogy mi tartja össze a csoportot, azt felelte a csoportvezető:

–Sokat fejlődtünk az elfogadás és a tolerancia terén. Együtt érző, együtt gondolkodó segítői, a nehéz időkben lelki támaszai lettünk egymásnak.