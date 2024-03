Piaci problémák 59 perce

Mindenkinek lesz megfelelő árusító helye az új piacon, Móron

Több irányból is érkezett hozzánk megkeresés az új városi piac kapcsán. Az árusok több dolgot is kifogásolnak és ezzel kapcsolatban a városvezetéshez is eljutott már a jelzés. Az üzemeltető Mór Holdingot kerestük meg a felvetésekkel, és a polgármester válaszolt.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

A nagy teherautóknak mindenképpen máshová kell állnia a kipakolást követően, a magasságkorlátozás miatt Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Mór belvárosának eddigi legnagyobb építkezése, az új városi piac beruházás lassan a végéhez ér. A piaci értékesítés, a beruházás kezdete óta a Wekerle Sándor Szabadidőközpont térköves parkolójában zajlik, a szokott napon, azaz pénteken. A hosszú hónapok alatt megszokták, talán meg is szerették a tágas teret az árusok éppúgy, mint a vevők, és most, hogy egyre közelebb van a visszaköltözés pillanata, egyre többen egyre több dolgot kifogásolnak, a tűzkeresztségen még át sem esett új piacon. A gimnázium előtti parkoló nem nagy, de közel van a piachoz

Fotó: Palocsai Jenő / FMH Az egyik minket megkereső, nevét felfedni nem kívánó árus szerint a következő gondok vannak az új piaccal: –A jelenlegi piac, iparcikk jellegű, ahol termelők is jelen vannak, az új hely már úgy van kialakítva,, hogy ott csak termelők férnek el, emellett a mostani piac 1500 négyzetméteren működik, míg az új csak 200-300 négyzetméter lehet–tudtuk meg az árusoktól, akik kifogásolták még azt is, hogy a nagy autókkal a mélygarázsba behajtani lehetetlen, illetve, hogy az árukészletünk kipakolása az új piacon minimum dupla idő, mivel lifttel kell felhordani mindent, mármint azoknak, akik egyáltalán beférnek a kocsikkal a mélygarázsba.– – Az új városi piac helyszínén az őstermelők és az iparcikk jellegű árusoknak is van hely. Valóban a mélygarázsban a magasság korlát 2,30 m, azonban a Táncsics Mihály Gimnázium előtt a murvás területen a túlméretes járművek ingyenesen parkolhatnak. Árukészletük kipakolására 4.30-6.30 között van lehetőség. A kereskedőknek az áru kipakolására az árusító helyükkel egy szinten van lehetőség, nem szükséges a liftet használni. Az új piacon kialakított hely alkalmas arra, hogy a kereskedők árukészleteinek teljes bemutatására mód legyen–adta meg a választ Fenyves Péter polgármester. Fotó: Palocsai jenő / FMH Voltak még olyan felvetések, hogy a mostani hely, a szabadidőközpont előtt, a Mór vonzáskörzetéből érkezőknek, időseknek, kismamáknak jobban hozzáférhető, részben a buszpályaudvar közelsége miatt, ám erre azt mondta a városvezető: – A vásárlókkal folytatott többszöri egyeztetés során a helyosztás előtti problémák megoldására maximálisan törekszünk– Felkerült a mérleg újpiacellenes serpenyőjébe, az ingyenes parkolás is, valamint az a tény is, hogy sokan állítják, szükség van a tartalék árukészletet rejtő kocsi közelségére, ugyanakkor az árusok hangsúlyozzák, hogy egyrészt a költözés közel 50 kereskedőnek okoz problémát, másrészt meg, hogy nem arról van szó, hogy nem akarnak az új helyre menni, hanem, hogy nem tudnak. A polgármester hangsúlyozta, hogy mindenkinek jut megfelelő hely úgy az árusításra, mint az áruk behordására és az autók elhelyezésére. Fotó: Palocsai Jenő / FMH

