Az előzmények talán mindenki előtt ismertek, de azért idézzük fel pár mondatban: november 24-én súlyos baleset történt a Ligetsoron, amikor is két autó karambolozott, az egyik belerohant egy buszmegállóba. Ahogy megírtuk, a 17 éves sofőr előzési manővere közben elvesztette uralmát a jármű felett és nekisodródott először a buszmegállónál található padkának, majd a komplett várónak, végül az ottani családi ház kerítésében állt meg. A becsapódás pillanatában éppen ezen a padkán várakozott buszra egy ember, aki súlyos sérülést szenvedett, őt kórházba kellett szállítani.

Az elbontás előtti pillanatok, az úgynevezett "előtte" fotó. Hamarosan elkészíthetjük az "utána" képet is!

Fotó: Archív

A buszmegálló, ami épp a Lakeside Hotel parkolójával szemben található, és környezete totálkáros lett, azóta is szalagok ölelték körbe a területet. Ahogy írtuk is, váza deformálódott, a székek kidőltek, és az üvege is széttört. A környezet restaurálása már korábban megtörtént. Korábbi cikkünkben Bozai István városgondnok elmondta, az új buszváró létesítmény elhelyezése előtt feladatot jelent a talajszintig elbontott sérült buszváró bebetonozott lábainak kivésése, a munkavégzés csak ezzel a munkafolyamattal kezdhető - magyarázta a városgondnok. Ahogy azt is, hogy a vázat egy műhelyben gyártják le, és március első felére datálta, kedvező időjárás esetében, hogy a helyére kerül.

Nos, jelentjük, ez a munka elkezdődött. Ottjártunkkor, kedden délelőtt, már a buszmegálló alapját tették le a szakemberek, innentől már nem kell sokat várni: rövid időn belül új váró emelkedik majd ki a Ligetsoron.