A közösség ereje és a vidék aromája egy helyen, áll a Hársfa utcában álló Lamberg pince szlogenében, és ezt be is tartják, ugyanis most egy hónapokon át tartó, a vidék borait bemutató tavaszi programsorozattal vár mindenkit a közösségi pince, ahová a borászok a pincéik legjobb tételeit viszik el.

A tíz alkalomból álló sorozat során 19 borász és 40 bor kerül górcső alá, ugyanis egy alkalommal négy tételt kóstolhatnak azok, akik az ingyenes, ám regisztrációhoz kötött eseményen megjelennek.

Az első ilyen találkozás március első napján van, amikor is a Paulus Borház különlegességeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők este 19 órakor. Őket a Brigád és a Csetvei Pince követi március 8-án, szintén 19 órakor, ugyanis a sorozat valamennyi eseménye 19 órakor kezdődik.

A folytatásban, március 14-én, Kamocsai Ákos, valamint a Szabadkai Pincészet borait kóstolhatják az érdeklődők, és mostantól tíz héten át, egészen május 24-ig.