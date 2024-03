A gyülekezet vezetője elmondta, hogy Jézus szenvedéseinek állomásait fogják végig követni a húsvét alkalmával. A nagyhét alkalmával minden este áhítatra hívják a gyülekezet tagjait. A kiemelt ige, ami a fő üzenet ami vezeti majd az ünnepi alkalmakat és gondolatokat a jelenések könyvében olvasható, miszerint: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” A gyülekezet vezetője elmondta, Jézusnak ez a fajta hozzánk jövetele a hangsúlyos üzenet, és szeretnék továbbadni a jó hírt, hogy Jézus ma is éppen így érkezik a népéhez, azokhoz akik behívják őt az életükbe. Abban az időben amikor itt járt, elutasították, virágvasárnapon ugyan örömmel fogadták őt, de később arra kellett rájönnie a népnek, hogy nem úgy jött a messiás, ahogy azt ők eltervezték. Éppen ezért fontos kérdés, mikor ma is jön felénk a megváltó, hogy befogadjuk e őt az életünkbe, átadjuk e neki azt? Csütörtökön a gyülekezetben úrvacsorás alkalom lesz majd, nagypénteken pedig már teljesen fekete lesz az oltárterítő, és leszedik a templom díszeit, emlékezve az Úr halálára, este pedig passió olvasás lesz, az énekkar szolgálatával közösen. Szombat a sírban nyugodás napja és a döbbenet ideje volt, amikor senki nem csinált semmit, így mi is így teszünk, nem tartunk alkalmat, csak éjfél előtt fél órával, amikor is átlépünk a húsvét ünnepébe, ezt feltámadás liturgiának nevezzük. Húsvét mindét ünnepén tartunk majd Istentiszteletet, nem csak itt Fehérváron, hanem a szórványainkban is várjuk a gyülekezetünk tagjait szeretettel.

Bencze András - Evangélikus Lelkész

Fotó: BOKA