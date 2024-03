A mezőkomáromi vegyes lekvár világraszóló!

A kis falu lakói szeretik, ami számukra megadatott: a földet, a kertészkedést, a természetet, a csendet, a nyugalmat.

Blázsovics Györgyné

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu

Blázsovics Györgyné, Márta csöpp gyermekkora óta Mezőkomáromban él. Két kertje is van, a szőlőhegyi telken bort is termel a férjével közösen. Fia és unokája is itt él a faluban, s nagyon örül annak, hogy a Németországban élő lányáék is vettek most egy házat a faluban, bízik benne, hogy hamarosan hazaköltöznek. – Remélem, hogy a kis unokám az óvodát már itt kezdi – fogalmazott.

Ha már Németország! Márta elmondta, lánya révén oda is jut, az ottani ismerőknek, barátoknak az általa Mezőkomáromban befőzött lekvárból. A visszajelzések alapján mindenki Márta vegyes lekvárját szereti a legeslegjobban. Van abban ribizli, meggy és málna is!

Orbán Bettina

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu

A fiatal, huszonnégy esztendős Orbán Bettina ide, Mezőkomáromba született. Rokonságának, felmenőinek gazdag lombkoronás családfáján van olyan ág, amely már kétszáz évvel ezelőtt is itt élt. Bettina is a mezőgazdaságban dolgozik, egy több falut is kiszolgáló gazdaboltot visz a környéken. Saját maga is kertészkedik. Sőt, fóliasátra is van. Benne életre hív salátát, retket, mindent, ami tavasszal korán megterem. – A palántát is saját magamnak nevelem. Úgy gondolom, fontos, hogy milyen helyről származik az, amit az ember megeszik – mondta.

Bettina imádja Mezőkomárom tájait, s szüntelen öröm számára a Balaton közelsége is.

Csordás László

Fotó: Elekes Gergő / Feol.hu

Csordás László nyugdíjas családi gazdálkodónak már a dédnagyapja is ebbe a faluba született. Szabadidejében, mintegy ötven esztendeje, fúr és farag, míves bútorok kerülnek ki a kezei közül. László nagyon szereti Mezőkomáromban, hogy kicsit távol van a világ zajától. – Nem olyan nyüzsgő, nagy létszámú. Pláne ebben a covidos világban! Mi ezt a nagy karantént úgy tudtuk eddig átvészelni, hogy nem hozott különösebb változást az életünkbe – mondta.

Reggel beszáll a traktorba, kimegy dolgozni a földekre, este pedig kiszáll a gépből. Mint mindig.

Sorozatunk további részeit ITT találják.