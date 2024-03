Jenő, az apró település, nagy szeretettel és örömmel készül a húsvét ünnepére. Kerekes Ildikó polgármester elmondta, 8 éve már, hogy minden évben hangulatos ünnepi díszítést kap a templom melletti tér. A buszmegállót virágos rétté varázsolták, a lakosok pedig tovább díszítették a helyszínt. A parkban pedig három helyen is vannak kitéve jenői népviseletbe öltöztetett nyuszik, amolyan szelfi pontok a fotózkodni vágyók részér. A település vezetője kiemelte – Mi itt egy nagy család vagyunk, ahol vannak néha egyet nem értések, de sosem vagyunk egymással ellenségesek, hiszen mire is mennénk egymás nélkül? – Erre kiváló példa lehet, amikor a népviselet, a hagyomány, a közösségért tenni vágyó lakosok egyike, – aki egyebek között kiváló fafaragó – illetve egy vállalkozó aki segítséget, támogatást nyújt, és egy polgármester, akinek mindez együtt fontos találkozik, szóval ott bizony még húsvétkor is születnek kincset érő dolgok. Hiszen ennek az összefogásnak köszönhetően Bálint József faszobrász fából készült nyuszikat készített az ünnepre, amiket mindenki megcsodálhat majd, aki kilátogat a jenői húsvéti alkalomra.

Kerekes Ildikó polgármester és Bálint József faszobrász a fából faragott nyuszival.

Fotó: kerekes Ildikó Polgármester