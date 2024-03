Több nőt is megerőszakoltak

1964-ben március 21-ét még az ünnepnapok között tartották számon. Abban az évben a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 45. évfordulóját ünnepelték. Fehérváron azonban talán nagyobb hír volt akkoriban, hogy elítélték azt a 3 férfit, akik a Béke tér közelében élőket, az arra közlekedőket tartották egy ideig rettegésben. A hírlap cikkének tanúsága szerint a székesfehérvári járásbíróság tanácsa ítéletet hirdetett D. László és társai ügyében. A korabeli újságban egyébként teljes egészében kiírták az elkövetők nevét. A férfiakat erőszakos nemi közösülésért, garázdaságért és más bűntettek miatt több éves börtönbüntetésre ítélték és eltiltották őket a közügyek gyakorlásától. A fő vádlott, D. László 9 év börtönt kapott.

Jeles fellépőt vártak a fesztiválra

1984-ben még mindig a „dicsőséges 133 napot” ünnepeltek március 21-én, ám azért más is helyet kapott a mindennapokban. Így az újság többek között hírt adott a szerveződő IX. Videoton Interjazz Fesztiválról, amelynek keretében a Vörösmarty Színház színpadára várták egész estét betöltő produkciójával a 80-as évek avantgarde-free legkitűnőbb zenekarát, az Art Ensemble ofChicagot.

Új üzem alapkövét tették le Móron

1994-ben már szó sem volt Tanácsköztársaságról, meg ünnepről. Viszont ezen a napon számolt be az újság arról, hogy Kossuth Lajos halálának 100. évfordulóján hány helyen tartottak megemlékezést a világban New Yorktól Torinón át Monokig. A megyei lap aznapi számának egyik vezető híre volt, hogy üléshuzat-készítő üzem épül Móron, melynek letették az alapkövét. A száz százalékban német tulajdonú Keiper-Recaro cég álmodott a kisvárosba egy 4000 négyzetméter alapterületű üzemet, ahol a tervek szerint évente 250 ezer Audi, Mercedes, Porsche, Opel és Ford autóhoz varrnak üléshuzatot. A cég ekkor már 30 ember foglalkoztatásával működött egy bérel üzemben és az új csarnok megnyitásával további munkahelyeket is ígértek.