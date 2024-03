A legtöbb helyen volt választék bőven, sőt keresni sem kellett annyira, mert tudatosan a bejárattól nem messze helyezték el a lehető legkülönfélébb méretű és márkájú húsvéti édességeket, amelyeknek legolcsóbb darabjai már pár száz forinttól kezdődtek, de azért bőven akadtak drágább alternatívák is, egyes darabokért 1000, 1500 vagy akár 2000 forintot is elkértek, persze ez márka és méretfüggő volt. A saját márkás termékeket – ha voltak – általában kedvezőbb áron kínálták. De számos nagyobb csomagot is meg lehet vásárolni, amiben többféle édesség van, azokat azonban már igen borsos áron áruljak. Az egyik áruházban egy összeállított csomagért, amiben ránézésre három csokinál több nem volt 2600 forintért árultak, máshol egy óriástojást már 5 ezerért.

Fotó: Déri Brenda / FMH

Ahogy láttuk még mindig a hagyományos csokitojás és csokinyuszi figura a legnépszerűbb húsvéti finomság a boltok polcain. Nagy részük tejcsokoládés változatban volt elérhető, de a különlegesebbet valamilyen plusz krémmel vagy töltelékkel is felturbózták.

Fotó: Déri Brenda / FMH

A nagyobb áruházakban, áruházláncokban értelemszerűen több volt a választék, mind termékekben, mind pedig árakban, így talán célszerű onnan beszerezni a húsvéti fészekbe valót.