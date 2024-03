Cser-Palkovics András ünnepi beszédében méltatta a nagy múltú és szép hagyományokkal rendelkező születésnapos intézményt, amely minden korban korszerű technológiai színvonalat és képzési struktúrát képviselt, ahogy azt teszi napjainkban is. Hangsúlyozta, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikum a legkiemelkedőbb intézmények egyike a városban, így nagy öröm, hogy a közösségi események közül elsőként, ennek a jeles alkalomnak adhat otthont a nem rég átadott Alba Aréna.

A város nevében a polgármester mindemellett elismerő oklevéllel köszöntötte a széchenyis közösséget, amelyet Poór Mária igazgatói jogkörben eljáró igazgatóhelyettes vehetett át, aki gondolataiban rövid történeti visszatekintést adott azokról a kihívásokról, mérföldkövekről, amelyekkel szembe kellett nézniük az eltelt 85 évben, de szót ejtett arról az elhivatottságról is, ami mindig is jellemezte az intézményt. Mint mondta, olyan egyéniségek végeztek náluk, akik az élet minden területén megállták a helyüket, köszönhetően annak a magas színvonalú, a kor elvárásainak megfelelő oktatásnak, ami mindig is jellemezte a Széchenyit.

A közönség soraiban jelenlegi és egykori büszke széchenyis tanárok és diákok is helyet foglaltak.

Fotó: Nagy Norbert

Horváth Lajos Zoltán, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója beszédében kiemelte, bár rengeteg változás történ ezen idő alatt, az intézmény hű maradt önmagához és minden körülmények között alkalmazkodott az ipar igényeihez. Az iskola jelenleg az ország egyik meghatározó, országos beiskolázású intézménye, az okleveles technikusi képzés birtokosa, amely a következő időszakban nagyszabású, átfogó fejlesztésen is átesik.