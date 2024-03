- A mesterséges intelligencia a közlekedésben is megjelent, igaz az építési technikák terén még kicsit hátrébb tartunk, mint a járműgyártásban. Ám mivel egy nagyon dinamikusan fejlődő tudományos területről beszélünk, a közutas-vasutas szakma sem maradhat le! Számtalan lehetőség rejlik a mi szakmáinkban is a MI alkalmazására, így pl. a statikus-mérnöki gyakorlatban, ahol a sok „rabszolgamunkát”, a rengeteg időt igénylő műszaki rajzolást remekül ki tudja váltani. Ugyanakkor az üzemeltetés, fenntartás területén is nagy lehetőségeket látunk a mesterséges intelligencia alkalmazásában – mondta el kérdésünkre Molnár István, a KTE Fejér Vármegyei Területi Szervezetének elnöke.

Csáki Tibor az MI alkalmazási lehetőségeiről beszélt a statikus-mérnöki gyakorlatban

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A szakmai napot az előző évekhez hasonlóan a székesfehérvári Jáky József Technikumban tartották, ahol mintegy nyolcvanan jelentek meg és ahol elsőként, a szokásoknak megfelelően, az iskola aulájában Jáky József mellszobránál helyeztek el koszorút. A programok között először a szervezet elnöke tartott beszámolót az elmúlt időszakban a KTE által rendezett eseményekről, a szervezeti változásokról, illetve a korábban átadott kitüntetésekről. Ezt követően kezdődött meg az előadások sora, melyen a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei mellett a tagság hallhatott többek között a fehérvári jelzőlámpás csomópontok tapasztalatairól, vagy a légifelvételek oktatásban történő alkalmazásáról is. A feszes tempót helyenként játék, illetve vicces bemutató szakította meg, így pl. egy gombafelismerő applikáció humoros tévedéseivel is megismerkedhettek a résztvevők, amelyik minket is egy-egy gombafajtaként azonosít, ha magunkról készített fotót töltünk fel. Az MI hibáit illusztráló előadót pl. óriás pöfetegként azonosította.

A szakmai nap kora délutánig tartott.