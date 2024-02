A faluvezető elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt a Magyar falu programból felújított, kifejezetten orvoslakásnak szánt ingatlanba költözött a a fogorvosnő vőlegényével. A polgármester reméli, hogy ezzel az együttműködéssel, hosszabb távon megoldódott cece fogászati ellátása. Meg tudtuk azt is, hogy hamarosan Orbán Lívia doktornő új fogászati kezelőegységet is kap, ugyanis a jelenlegi eszköz, immáron 35 éve teljesít szolgálatot. Elindult a beszerzési eljárás és várhatóan 5-6 hét múlva megérkezik az új, modern gép is.

Vezető képünk illusztráció!

Fotó: Önkormányzat