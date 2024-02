Nemsokára újra útra kelnek 1 órája

Túl van a Nazarov műtéten Rubina, a móri kislány

Az elmúlt néhány hónapban többször is írtunk már Rubináról, aki specifikus fejlődési zavarral küzd. Ennek következtében egy Nazarov műtétre már szüksége volt, most azonban már túl van a másodikon is.

Déri Brenda Déri Brenda

Fotó: Fehér Gábor / FMH-archív

Ahogy azt korábbi cikkeinkben olvashatták, a gyűjtésnek hála összegyűlt a pénz Rubina második Nazarov műtétére, amelyre nemrég Barcelonában került sor. Regina, a kislány édesanya megkeresésünkkor elmondta, hogy Rubinának nagy fájdalmai voltak, de szerencsére azok is enyhültek és jobban van. Jól sikerült a műtét és már most látható az eredménye. Jelenleg otthon lábadozik, de hamarosan, ha lejár a műtét utáni hat hét, megkezdhetik a rehabilitációt. Addig is – mondja az édesanya – a kognitív funkciókra igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni. Éppen ezért nemsokára újra útra kelnek és egy beszédindító terápián vesznek részt Belgiumban.









Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!