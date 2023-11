A 6 éves Rubinának és családjának az az egyik legnagyobb vágya, hogy egy napon közösen sétáljanak, ám addig még hosszú az út, aminek megtételéhez rengeteg erőre, kitartásra, akaratra és segítségre lesz szükség. Ami a móri kislányt, Rubinát és családját illeti az előbbiekkel biztosan nem lesz probléma, hiszen közel 7 éve minden egyes napjuk erről szól.

De hogyan kezdődött mindez és miért van szüksége a 6 éves kislánynak már a második Nazarov műtétre? Erről meséltek nekünk a szülők, Regina és Péter.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Rubina 2017-ben született és mint édesanyjától megtudtuk egészen a hetedik hónapig gondtalan várandóssága volt, ám akkor hirtelen beindult a szülés, amit az orvosok sikeresen visszaszorítottak és minden folytatódott tovább. A vizsgálati eredmények jók voltak, sőt Regináék a kötelezőn túli vizsgálatok közül is sokat elvégeztettek, hogy megbizonyosodjanak minden rendben zajlik. Majd Rubinaszületését megelőzően ismét jött egy újabb komplikáció, előre esett a köldökzsinór, így azonnal meg kellett kezdeni a sürgősségi császármetszést.

– A szülés után egy ideig nem volt probléma, akkor kezdtünk el aggódni, amikor Rubina több alakalommal beszürkült, de csak nyugtattak minket. Később etetés és alvás közben rángatózott, valamikor ezután kezdődtek meg a kivizsgálások– emlékeztek vissza.

A szülők azt is elárulták, hogy Rubina vélhetően oxigénhiányos állapotban született és ennek következtében megsérült a központi idegrendszere.

– Az első néhány hónapban sorra jöttek az egyéb tünetek, az első fél évben szó szerint azért küzdöttünk, hogy életben maradjon. Emlékszem volt olyan időszak, hogy alig tudtuk táplálni, mert szinte egyből kihányta. Nagyon nehéz volt ezt az egészet elfogadni. Sokáig magamat hibáztattam, hogy valamit rosszul csinálhattam a várandósság alatt, de jó ideje tudom, ez nem így van. Már a „mi lett volna, ha…” sem foglalkoztat – meséli Regina.

A szülők, ahogy lehetőségük adódott egyből megkezdték a kezelések és terápiák sorát, amit csak megengedhettek maguknak, azt kipróbálták és szerencsére Rubina napról napra fejlődik, lassan, de fejlődik. 3 éves korában aztán eljött az első Nazarov műtét ideje, ami voltaképpen egy egynapos izomlazító műtét, célja pedig az, hogy Rubina könnyeben tudjon mozogni.

Az édesanya kitért még arra is, hogy az a kislány papírjaiban sosem volt kristálytisztán kijelentve, hogy milyen testi nehézségekkel küzd. Egy kód áll a papírokban, mégpedig az F83-as kód, ami annyit tesz, hogy Rubina kevert specifikus fejlődési zavarral küzd.

Regina úgy véli kislányának az is rengeteget segít, hogy integrált óvodába jár, amely annyiban más, mint egy ’átlagos’ ovi, hogy speciális fejlesztést kap, illetve nem egész nap tartózkodik ott.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Látjuk rajta azt a mérhetetlen akarást és tudom, hogy szellemileg ő teljesen ép, csak a teste nem csinálja azt, amit az agya elvárna tőle. Abban bízunk, hogy a jövő februárban esedékes újabb Nazarov műtétet követően tud majd ismét járókerettel járni. Egyszer már sikerül és remélem, hogy megint fog. Nagy álmunk, hogy egyszer, ha csak 10 év múlva is, de együtt sétáljunk– mondta az édesanya.

A műtét ára 4700 euró, de mivel Barcelonában lesz, maga a kijutás és az ottlét is költséges, illetve a műtét utáni rehabilitáció ugyancsak további költségeket ölel fel. A családnak nemrég a közösségi médiában is elkezdtek gyűjteni az Angyalok licit csoportban, ahol már most több mint 600 ezer forint gyűlt össze.

A műtét utáni következő mérföldkő az iskola, Rubina ugyanis jövő januárban tölti a hetedik életévét.

Ami pedig a kislány jelenlegi állapotát illeti, nem beszél, azonban hangokat ad ki, illetve nem jár és nem önellátó, de Regina és Péter abban bízik, hogy a mozgás beindulásával a többi is beindul.

Amennyiben úgy gondolja, hogy szeretné támogatni Rubin felépülését vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected] email címen.