Alig egy órája volt még csak nyitva február 17-én, szombaton reggel az első fehérvári kártyabörze a Szent István Hitoktatási és Művelődési Központban, ám gyakorlatilag nem hogy egy gombostűt, de még egy kósza kártyát sem lehetett volna leejteni a helyiségben. Egymásnak adták a kilincset ugyanis a gyűjtők - gyerekek, felnőttek egyaránt -, hogy kifogják kedvenceiket a találkozón. Lehetett valaki akár futball vagy kosárlabda rajongó, retro filmek, japán mesék, Star Wars relikviák gyűjtője, a pár száz forintos daraboktól a százezres tételekig mindenféle szinten lehetett – és érdemes volt – keresgélni.

A fehérvári Vieger család ötlete nyomán valósulhatott meg ez a rendezvény, akik érezték, tudták: érdemes lesz Fehérvárra hozni egy ilyen börzét.

- Mint sok minden, a kártyabörze is Pest-centrikus rendezvény, éppen ezért számos budapesti eseményen voltam, ahol viszont nagyon sok fehérvárival találkoztam. Így megfogalmazódott bennem az ötlet, hogy itt is érdemes lenne megszervezni – mondta el a feol.hu kérdésére Vieger Ferenc, aki kisfiával, Zéténnyel és feleségével, Vieger-Bauer Beátával érkezett az eseményre. Mint mondja, a gyűjtés most ismét reneszánszát éli, a Covid idején futott fel ez a piac. - Kereslet már nem csak az áruházláncokban, kereskedelemben kapható kártyákra van Magyarországon sem, hanem a prémium minőségű darabokra is – tette hozzá.

Vieger Ferenc, Zente és Barbara, a fehérvári kártyabörze ötletgazdái és megvalósítói

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Nos, ilyeneket kerestünk az első kártyabörzén mi is. Már a bejáratnál belefutottunk az egyik, de nem a legdrágábba: a Robert Lewandowski, lengyel labdarúgót ábrázoló kártyából például csak egy van az egész világon, éppen ezért 250 font, azaz 112 ezer forint az ára. Találtunk egy izgalmas ritkaságot a Shop stop című film kedvelőinek is: a legendás Jay és Néma Bob – azaz Kevin Smith és Jason Mewes – által aláírt forgatókönyv szépen becsomagolva, felmatricázva, 85 ezer forintért várta új gazdáját. De voltak bontatlan csomagolású, sportolókat ábrázoló, a 90-es évekből származó babák, Michael Jordan limitált emlék tányérok is pár tízezer forintért. Várta vásárlóját egy Ricky Williams amerikai futball játékos által aláírt játéksisak, Star Wars-os és japán manga sorozatok főhőseit ábrázoló kártyák is. Ez utóbbi témában szintén akadt ritkaság, például egy Yu-Gi-Oh! kártya, speciális hologramos effekttel, amiből nagyon kevés van az egész világon: 40 ezer forintra lőtte be eladója az árát. Az eladók egyébként általában maguk is gyűjtők, akik a magyar piac kereslete alapján árazzák be a kártyáikat, relikviáikat.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

De találtunk olyan kártyát is, amelyet bizony nem ad el a gyűjtő – inkább csak azért hozta el, hogy növelje a presztízsét: ilyen volt egy Ronaldo által aláírt bevizsgált, limitált kártya is, amely ugyan 5 ezer eurót ér, de ettől nem szeretett volna megválni tulajdonosa. Helyette azonban ajánlott egy 1 ezer eurós Pedri (González López) spanyol labdarúgó által aláírt, bevizsgált ritka példányszámú kártyát. Ha ennél olcsóbb, mégis azért már prémium kategóriás kártyára vágyott valaki, akkor Antony (Matheus dos Santos) Ajaxos, az év játékosa, sorszámozott kártya is várta 60 ezer forintért, vagy éppen egy Hakan Çalhanoğlu labdarúgó által aláírt, ritka darab 45 ezer forintért.

Az sem mindegy – derült ki, milyen cég vizsgálja be a kártyákat. Vannak nemzetközileg elismert bevizsgálók, amelyek a kártya minőségét is nézik, azaz, hogy mennyire élesek a sarkok, az élek, mennyire van összekarcolva – magyarázta az egyik eladó, hozzátéve: a kártyák maximum 10-es pontszámot kaphatnak.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A fehérvári olvasók és gyűjtők részéről joggal merül fel a kérdés, vajon Szoboszlai kártyákból milyen volt a felhozatal? Nos, találtunk pár ritkaságot, 35 ezer forintért egy 9 pontosra bevizsgált, de alá nem írt darabot, illetve néhány olcsóbb, de kereskedelemben azért nem kapható kártyát is. Aláírt kártyát nem találtunk – ami nem jelenti azt, hogy nem volt -, de az egészen biztosan megdobta volna az árát. Az eladó szerint Dominik aláírásával ugyanis bizony minimum a dupláját éri a kártya, nemzetközi piacon pedig legalább a négyszeresét.

Remek felhozatalt sikerült tehát prezentálni az első fehérvári kártyabörzén, ahonnan javarészt mindenki elégedett mosollyal távozott. A szervező pedig hamar felmérte a helyzetet, mert azt mondta:

- Már a börze kezdetén lehetett látni: a legelső alkalomra kinőttük a helyszínt.