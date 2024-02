A helyi polgárőrség klubhelyiségének felújítását követően adták át a megújult épületet Nádasdladányban. Varga Tünde, a település polgármestere a klubhelyiség átadóján tartott megnyitóbeszédében kiemelte az önkéntes munka és a közösség erejének fontosságát. A felújítás közel 7 millió forintból valósult meg, modernizálva a helyiségeket és környezetbarát megoldásokkal bővítve az épületet.

– Ennek az összegnek a felhasználásával a régi konditerem helyiségéből sikerült kialakítani a közös tárgyalót, egy kisebb raktárhelyiséget, az elnöki szobát, a konyhát és a mellékhelyiséget is. Megújult a villanyvezeték rendszer, kiépült a víz- és csatorna rendszer, és az épület tetején már meglévő napelem rendszer is bővült 6 elemmel, melyről működni fognak az új klímák a fűtéshez-hűtéshez, így energiatakarékosan, gazdaságosan tudják működtetni a helyiségeket. A feladat azért is volt nehéz, mert itt még nem volt bevezetve a víz és csatorna, amelynek megvalósítása sok kihívást jelentett a munkák során – összegezte a polgármester a felújítás eredményét.

A polgárőrség új klubhelyisége immár nem csak a közös megbeszélések és egyeztetések színtere, hanem egy olyan központ is, ahol a lakosság biztonságát elősegítő tevékenységek szervezhetők. Törő Gábor országgyűlési képviselő és Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is méltatta a projektet, kiemelve a civil szervezetek számára nyújtott támogatás jelentőségét. Bocs Lajos a Nádasdladányi Polgárőrség elnöke pedig hozzátette, amellett, hogy a jövőben is szeretné az egyesületet nem csak fenntartani, de bővíteni is.

A felújításnak köszönhetően a Nádasdladányi Polgárőrség mostantól még hatékonyabban tudja ellátni feladatait, erősítve ezzel a település biztonságát.