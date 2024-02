Sietünk! A mai világ láthatóan és érezhetően valamiért nagyon siet. Talán tud valamit, és azért? Bárhogyan is van, és nem szeretnénk vagy éppen nem vesszük észre, sajnos minket is magával ragad a sietség örvénye, és azon kapjuk magunkat, hogy elrohan velünk az élet! Elkapkodjuk az érzelmeinket, a kapcsolatainkat, és a tempó lett az egyik minőségi mérce. Trendi lett gyorsnak lenni, sőt azonnal kell minden a mai világ emberének és minden áron, akár az életünk árán is, lásd közlekedés. Tudjuk jól, hogy kanyarban előzni sosem jó ötlet, mégis rengetegen kockáztatnak sokszor a semmiért is veszélyes előzéseket, mert sietnek. Hogy hová? Azt lehet, hogy maguk sem tudják. Pedig óriási veszélye lehet annak, ha valaki tövig nyomja a gázpedált, mikor nem látja, mi jöhet vele szembe.