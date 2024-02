Mint arról beszámoltunk a Városgondnokság parkfenntartó szakemberei már megkezdték a bokrok és fák metszését Fehérvár közterületein. Mindemellett pedig a fák ültetésre is sor került. Ahogy azt olvashatták Mészáros Attila alpolgármester közösségi oldalán, illetve hírportálunkon is: az elmúlt időszakban 76 fa elültetésével magyar kőrises liget jött létre a Sóstó Vadvédelmi Központ mellett. Ezzel azonban még nincs vége a faültetéseknek. Bozai István, a Városgondnokság vezetője megkeresésünkre elmondta, a tavaly őszi kedvezőtlen időjárás miatt félbemaradt faültetések folytatódnak, közel 200 db fa vár még eltelepítésre. Illetve azt is megtudtuk tőle, hogy a Fő utcai kör alakú növénykazetták is új, kis fenntartási igényű növényekkel gazdagodnak.

Fotó: Sinkó Viktória / FMH

– Városszerte végzik még a közterületi cserjék tél végi metszését, valamint az évelőágyakban található növények visszavágását. A szerdai napon a Vörösmarty téren, illetve a mellette található terelőszigetekben lévő ágyásokban fognak dolgozni a kollégák – részletezte.

Fotó: Sinkó Viktória / FMH