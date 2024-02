Horváth Adrienn 2023 novembere óta tölti be a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatói pozícióját. A már jól ismert és az olvasók körében kedvelt programok és szolgáltatások mellett ez idő alatt számos újdonsággal is készültek kollégáival. A Feol Podcast vendégeként mesélt arról is, a tapasztalatok és a statisztikák szerint melyek a legkedveltebb könyvek az olvasók körében, ám a beszélgetés fő témáját a különböző programelemek, programok és szolgáltatások nyújtották, amelyek tekintetében jelenleg is bővelkedik a Vörösmarty Mihály Könyvtár.