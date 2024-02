Megújult a lépcső és a hegy teteje is, éppúgy, ahogy az arra járók szeme láttára az egyre szépülő kilátás, így csak a lyukas zászló és az emlékmű állandó a településen. A munkálatok fokozott tempóban haladnak, így az egyik héten még légkalapács és rakodógép verte fel a járdát és a környék csendjét, a másik héten pedig már a szél hordta a besöprésre váró, fugának szánt homokot a térkőlépcső tetején.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A magasba vezető gyalogjáró kialakítása nagyjából megegyezik az eredetivel, és bár már elkészült, még nincs teljesen vége a beruházásnak. Nem csak azért, mert a nagyobb biztonság, illetve az idősek miatt korlát is lesz a lépcső oldalán, hanem azért is, mert a kiemelkedés tetején, az emlékmű előtt is végighúzódik majd egy járda, ami ha úgy tetszik, a kivitelezés második üteme.