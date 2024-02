A megszokott „mag” jött a Köves/S/ Fehérvár harmadik születésnapjára február 17-én, szombaton, de azért érkezett olyan is, aki a tavalyi nyári pikniken csatlakozott a társasághoz. Gyerekek, szülők ülték körbe a nagy, terített asztalt, amelyen azonban ezúttal nem lakoma, hanem festékek, eszközök, kövek kaptak helyet – hogy ha valaki kedvet kap, nekiállhasson készíteni egy-egy újabb köves alkotást.

- Vannak sajnos, akiket lelomboz az, hogy nincs visszajelzés a kitett kövekről, de mi, akik itt vagyunk, továbbra is tesszük ki az alkotásokat– mondja Horváth-Olasz Anita, az aktivitás egyik háziasszonya. Láthatóan összeszokott baráti társaságról van szó, akiket sok minden tart össze: a „fehérváriság”, az alkotás iránti szeretet és az, hogy a gyermekeiknek tartalmas elfoglaltságot, közösséget tudnak így biztosítani. Munkásságuk pedig igencsak szerethető: kedves, színes festett köveikkel bárhol bárki találkozhat városszerte parkokban, játszótereken, eldugott kis sarkokban, forgalmas terek mentén. Azaz mindenhol, ahol ők maguk is járnak.

A születésnapon természetesen azért volt buli is – a hölgyek saját készítésű finomságokkal és természetesen tortával is készültek: amelyre épp úgy felkerült a hármas számú gyertya, mintha csak saját gyermeküket ünnepelnék. Mert ha úgy vesszük, a Köves/S/ Fehérvár is valami olyasmi.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el.