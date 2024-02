Ahogy azt a Zsaru írja, a Kulturális és Innovációs Minisztérium által alapított Emberi Méltóság Védelméért Díjat olyanok kapják, akik régóta meghatározzák az emberkereskedelem és a kapcsolati erőszak elleni küzdelmet. Legutóbb nyolc szakembert ismertek el, köztük Balogh Krisztina alezredest, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) székesfehérvári osztály megbízott vezetőjét.

A cikk felütéséből kiderül, Balogh Krisztina eredendően pedagógus, aki gyermekotthonból "nyergelt át" a rendőrség kötelékébe, mert hitte, hogy átképzése után, ilyen minőségben többet tudna tenni a a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében. Nyomozóként szerelt fel, majd 11 év után a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályán folytatta szolgálatát, ahol "kiskorúak által és sérelmére elkövetett, továbbá a nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények felderítésén dolgozott. Egy évvel később a KR NNI nemzetközi bűnözés elleni főosztály székesfehérvári egységéhez került, majd 2015-ben, a migrációs nyomás erősödésekor munkáját ismét a megyei főkapitányságon folytatta kiemelt főnyomozóként." Ezt követően elvállalta a felkérést, hogy részt vegyen az emberkereskedelem elleni fellépés országos koordinációjában. Mint a cikkben elmondja, ezért kapta a díjat is, de közben hangsúlyozza, az emberkereskedelem elleni fellépés összefogást igényel, csapatmunka, hálózati tevékenység.

Fotó: Szabó Gabriella/Zsaru

Jelenleg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) székesfehérvári osztály megbízott vezetője.

"Büszke vagyok rá, hogy kollegáimmal és partnereimmel folyamatosan magas szinten tartottuk az emberkereskedelem elleni küzdelmet, és hogy ennek a bűncselekménynek a súlyát társadalmi szinten is érzékelhetőbbé tettük. De arra is, hogy sikerült minden évben tematikus képzéseket megszervezni és lebonyolítani, amelyeken a pszichológiától és a jogtól kezdve a védett szállásokon át a nemzetközi vonatkozásokig minden terítékre került" – magyarázta Balogh Krisztina a magazinnak.

Végül felidézett egy meghatározó kihallgatást is, amikor egy fiatal, 36 kilóra fogyott édesanyával találkozott: "Nagyon szegény, sokgyerekes családból származott, és Bécsbe vitték prostituáltnak. Kábítószereztették, hogy bírja a megpróbáltatást, ő pedig próbált pénzt félretenni, hogy ajándékkal térhessen haza a gyermekotthonban élő gyereke óvodai ballagására, amire meg is lett volna a lehetősége, de végül nem tudott elutazni. A futtatója magára hagyta, ő pedig azt sem tudta, hol van, és nem volt meg a nyelvtudása ahhoz, hogy eljusson a bécsi főpályaudvarra, és onnan hazautazzon. Nem tudom, miért ez a történet érintett meg mélyebben. Talán azért, mert az ilyen helyzetekkel a másik oldalról is szembesültem, amikor gyermekotthont vezettem."