A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat 2017-ben a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány hozta létre, mégpedig annak apropóján, hogy Szent-Györgyi Albert, kutatásainak elismeréseképp akkor 80 éve vehette át az orvosi és fiziológiai Nobel-díjat. Az elismerést azóta is olyan orvosok vehetik át, akiket a zsűri és a betegek is érdemesnek tartanak arra. A jelöltek listája is magáért beszél: olyan szakemberekre szavazhat a közönség, „akik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy a mindennapi orvosi munkájuk során olyan elhivatottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon” – áll a jelölési hitvallásban. Az idei évben március 19-ig adhatók le a szavazatok.

Fejérből is számos doktor kapott jelölést az idei esztendőben az elismerésre, őket abc sorrendben mutatjuk, egyébként a szavazati helyek alapján találhatóak meg a jelöltek a regionális listában:

Al Sheraji Mohamed Hassan plasztikai sebész, Dunaújváros

Altorjay Áron sebész, osztályvezető főorvos, Székesfehérvár

Arday-Janka Zsófia neurológus, Székesfehérvár

Bácsi Attila belgyógyász-kardiológus, főorvos, Székesfehérvár

Bakró Anikó Ildikó epidemiológus, háziorvos, Székesfehérvár

Balázs Sándor háziorvos, Székesfehérvár

Balog László András ortopéd-traumatológus, kézsebész, Székesfehérvár

Balsay Miklós diabetológus, belgyógyász, angiológus, Székesfehérvár

Baranovics Péter ortopéd-traumatológus, Székesfehérvár

Barna András József szülész-nőgyógyász, Dunaújváros

Bartus Anikó radiológus, Székesfehérvár

Bátai Árpád László belgyógyász, hematológus, osztályvezető főorvos, Székesfehérvár

Bechtold Péter háziorvos, Bakonycsernye

Benis Szabolcs sebész, Székesfehérvár

Bertalan Péter háziorvos, Enying

Birkás Gábor kardiológus, főorvos, Dunaújváros

Boznánsky Petra kardiológus, részlegvezető főorvos, Székesfehérvár

Bőle Pál háziorvos, Káloz

Czifra Attila Viktor ortopédus-traumatológus, Székesfehérvár

Csanádi József háziorvos, Sárbogárd

Csiák-Osztotics Kitti belgyógyász szakorvos jelölt, Székesfehérvár

Csikós Csaba kardiológus, Székesfehérvár

Dömötöri Gyula szülész-nőgyógyász, Dunaújváros

Elekes Tibor klinikai genetikus, központvezető, Székesfehérvár

Eszenyi Csaba Dezső háziorvos, Gárdony

Fekete Ramóna gasztroenterológus, osztályvezető főorvos, Dunaújváros

Fekete Zoltán urológus, osztályvezető főorvos, Székesfehérvár

Felker Zsuzsanna gyermekorvos, Székesfehérvár

Fenyvesi Béla háziorvos, Kulcs

Fersch László bőrgyógyász, főorvos, Székesfehérvár

Földi Ágnes gyermekorvos, Rácalmás

Gattyán Annamária kardiológus, Dunaújváros

Gayor Kiran Prabhat háziorvos, Székesfehérvár

Greminger Nóra pszichiáter, Székesfehérvár

Harbula Ildikó háziorvos, Tordas

Harsányi Emese bőrgyógyász, infektológus, Dunaújváros

Heczel Sándor szülész-nőgyógyász, onkológus, Székesfehérvár

Hegedűs János sürgősségi szakorvos, Székesfehérvár

Holczer Attila háziorvos, Mór

Horváth Ágota proktológus, sebész, főorvos, Dunaújváros

Horváth Tibor gyermekorvos (Seregélyes)

Jászkuti Ákos mentőorvos, a Mentőszolgálat közép-dunántúli regionális igazgatója (Veszprém)

Joó Ildikó belgyógyász, Székesfehérvár

Kasza Ádám aneszteziológus, Székesfehérvár

Kató Ernő tüdőgyógyász, belgyógyász, adjunktus, Székesfehérvár

Kerényi Levente neurológus, osztályvezető főorvos, Székesfehérvár

Keresztesi Márk ül-orr-gégész, Székesfehérvár

Kiss Károly szemész, osztályvezető főorvos, Dunaújváros

Lengyelfi Zsuzsanna gyermekorvos, Polgárdi

Lombosi Judit fül-orr-gégész, Székesfehérvár

Lőrincz László ortopédus, Dunaújváros

Lueff Sándor belgyógyász, hematológus, Székesfehérvár

Madácsy László gasztroenterológus, belgyógyász, egyetemi docens, Székesfehérvár

Mányoki Lídia háziorvos, Sárbogárd

Máté Ágnes aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos, adjunktus, osztályvezető főorvos, Dunaújváros

Menyhei Márta háziorvos, fül-orr-gégész, Dunaújváros

Mercz Gabriella háziorvos, Rácalmás

Mezei Piroska endokrinológus, Székesfehérvár

Miklovicz Imola reumatológus, Székesfehérvár

Molnár Erika gyermekorvos, Székesfehérvár

Németh Attila háziorvos, Pákozd

Noori Ebrahim kardiológus, osztályvezető főorvos, Székesfehérvár

Orbánné Lévai Zsuzsanna háziorvos, Ercsi

Palaczki Aranka hematológus, belgyógyász, főorvos, Dunaújváros

Pataky László háziorvos, Aba

Pauer József belgyógyász, Székesfehérvár

Petrus Izabella háziorvos, Dunaújváros

Pulai Judit reumatológus, osztályvezető főorvos, Székesfehérvár

Reich Viktor sebész, adjunktus, Székesfehérvár

Schandl Márton Ferenc szülész-nőgyógyász rezidens, Székesfehérvár

Serki Márta pszichiáter, Székesfehérvár

Simon Csikós Krisztina szülész-nőgyógyász, Dunaújváros

Simon Kornélia csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekkardiológus, neonatológus, Székesfehérvár

Sirák András háziorvos, mentőorvos, Velence

Solymosi Zsuzsanna háziorvos, Székesfehérvár

Somogyi Ágota onkológus, Székesfehérvár

Szabó Ignác kardiológus, Dunaújváros

Szalai Milán belgyógyász, gasztroenterológus, Székesfehérvár

Szarvas József kézsebész, főorvos, részlegvezető (Székesfehérvár)

Szikszai Katalin aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos, főorvos, Dunaújváros

Tischner Magdolna radiológus, osztályvezető főorvos, Dunaújváros

Tollas Tímea szülész-nőgyógyász, Dunaújváros

Tóth Mária ideggyógyász, belgyógyász, főorvos, Dunaújváros

Tüsér Zsuzsanna belgyógyász, főorvos, Székesfehérvár

Úr Viktor ortopéd-traumatológus, főorvos, Dunaújváros

Vagyon Gábor kardiológus, főorvos, Székesfehérvár

Varga Judit Kata tüdőgyógyász, alvászakértő, Székesfehérvár

Vida István fül-orr-gégész, Székesfehérvár

Zahár Ákos ortopéd-traumatológus, centrumvezető főorvos, Székesfehérvár