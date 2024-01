Nagy vitáktól mentes, inkább rutinszerű testületi ülésen vannak túl a tordasi képviselők, akik azért feltették a maguk kérdéseit is. Többek között a költségvetéssel kapcsolatban, amelyet ez alkalommal tárgyaltak, s végül – ahogy arról Juhász Csaba polgármester beszámolt - 4-2 arányban elfogadták. Az aktuális ülésen döntött a testület a Tordasi Mesevár Óvoda heti és éves nyitvatartási rendjéről, a beiratkozás időpontjáról, valamint egy gyógypedagógusi hely létesítéséről is. A polgármester azt is elmondta, természetesen a tordasi óvodapedagógusok is megkapták a törvényben előírt mértékű béremelést, amihez az önkormányzatnak megvan a szükséges fedezete.

Az éves rendezvényeket is áttekintették a képviselők. Az eddigiekhez képest nagy változások nem lesznek a tordasi programokban, ám bizonyos esetekben „kész műsort” kapnak a tordasiak. A korábbi évektől eltérően ugyanis idén már nem anyagi támogatásra lehet pályázni a Nemzeti Művelődési Intézetnél, amiből aztán a településen megszerveznek egy-egy eseményt, hanem rajtuk keresztül konkrét programokat lehet igényelni, pl. irodalmi délutánt, gyerek filmklubot, stb. A tordasi önkormányzat is adott be pályázatot ilyen programokra. Idén is tervezik azonban megtartani a Majálist, a Tordasi Kulturális Napot, a Beach party-t vagy az augusztus falunapot (a felsorolás természetesen közel sem teljes).